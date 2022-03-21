Надважлива посівна кампанія 2022: як працюють фермери України в умовах війни

Посівна-2022 буде однією з найскладніших, але й однією з найважливіших за всі роки незалежності України. Сіяти почали вже на Півдні, де це можливо, але й на Заході також стали до роботи.

Що швидше засіють – то швидше зберуть урожай і не лише для своїх областей, а й для тих, чиї поля наразі заміновані.

Аграрії цього року мали великі проблеми з пальним, насінням, хімікатами, але буквально за лічені дні все це вдалося вирішити.

У Тернопільській області, попри те, що довго трималися морози, уже розпочали роботи. Кажуть, що з посівних площ урожаю вистачить не лише на свою, а й на ті області, де зараз активні бойові дії.

Аби зробити все вчасно, дозволили роботу в полі навіть уночі. Поки мають і паливо, і насіння.

Першою сіють яру пшеницю. За тиждень сіятимуть горох.

Посівну розпочали й на тих територіях, де війну буквально чути та видно: Миколаївщина, Одещина, Кіровоградщина.

Це надважлива посівна, оскільки після нашої перемоги аграрна економіка буде в основі відновлення всіх економічних, виробничих, логістичних процесів. А урожай збирати точно нам.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, якою буде програма підтримки переселенців від держави та яким чином вона вже реалізовується.