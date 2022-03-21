Сверхважная посевная кампания 2022 года: как работают фермеры Украины в условиях войны

Посевная-2022 будет одной из самых сложных, но и одной из самых важных за все годы независимости Украины. Сеять начали уже на Юге, где это возможно, но и на Западе тоже приступили к работе.

Чем быстрее засеют – тем быстрее соберут урожай и не только для своих областей, но и для тех, чьи поля заминированы.

Аграрии в этом году испытывали большие проблемы с горючим, семенами, химикатами, но буквально за считанные дни все это удалось решить.

В Тернопольской области, несмотря на то, что долго держались морозы, уже приступили к работе. Говорят, что с посевных площадей урожая хватит не только на свою, но и на области, где сейчас активны боевые действия.

Чтобы сделать все вовремя, разрешили работу в поле даже ночью. Пока есть и топливо, и семена.

Первой сеют яровые пшеницы. Через неделю будут сеять горох.

Посевную начали и на тех территориях, где война буквально слышна и видна: Николаевская, Одесская, Кировоградская области

Это очень важная посевная, поскольку после нашей победы аграрная экономика будет основой для восстановления всех экономических, производственных, логистических процессов. А урожай убирать точно нам.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, какой будет программа поддержки переселенцев от государства и каким образом она уже реализуется.