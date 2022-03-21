Украина

Сверхважная посевная кампания 2022 года: как работают фермеры Украины в условиях войны

Андрей Смеян Оксана Михайлова 21 марта 2022, 22:14

Больше видео
0:02:52
Запоріжжя бореться з ворогом
Мы на своей земле! Как Запорожская область борется с врагом
0:05:18
Ситуація в Маріуполі та Волновасі 21.03.2022
Насильно вывозят жителей в Россию: ситуация в Мариуполе сегодня
0:07:02
звернення Зеленського
Гоните этих рабов! Выступление Зеленского вечером 21 марта – на 26 день войны с Россией
0:04:11
Посилена комендантська година в Києві 21 березня
Усиленный комендантский час в Киеве: когда будет действовать и зачем — рассказывает Кличко
Смотреть больше

Последние видео
0:02:52
Запоріжжя бореться з ворогом

Мы на своей земле! Как Запорожская область борется с врагом
0:03:16
Посівна
Сверхважная посевная кампания 2022 года: как работают фермеры Украины в условиях войны
0:05:18
Ситуація в Маріуполі та Волновасі 21.03.2022
Насильно вывозят жителей в Россию: ситуация в Мариуполе сегодня
0:07:02
звернення Зеленського
Гоните этих рабов! Выступление Зеленского вечером 21 марта – на 26 день войны с Россией
0:04:11
Посилена комендантська година в Києві 21 березня
Усиленный комендантский час в Киеве: когда будет действовать и зачем — рассказывает Кличко
0:04:20
Брифінг Дениса Шмигаля 21 березня - програма підтримки українців
Деньги, работа, жилье — какой будет программа поддержки переселенцев от государства
0:07:09
Ада Роговцева
Они мне как родные: Ада Роговцева о поддержке украинской армии
0:00:56
Знищення техніки окупантів - втрати ворога 21 березня
Новые поражения оккупантов: уничтожение вражеской техники и свежая статистика потерь РФ
0:02:34
Брифінг Одексія Арестовича від 21.03.2022
Они были маленькими и нестрашными: Арестович о боевой способности противника и жалких попытках атак
0:03:43
Кафе з єнотами у Харкові стало укриттям для людей
В подвале с енотами-антистрессами. Как кафе в Харькове спасает десятки жизней
Больше видео
Запоріжжя бореться з ворогом
Читать дальше
Мы на своей земле! Как Запорожская область борется с врагом
Ситуація в Маріуполі та Волновасі 21.03.2022
Читать дальше
Насильно вывозят жителей в Россию: ситуация в Мариуполе сегодня

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь