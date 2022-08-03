Официально зона боевых действий! Обстрелы Никополя не прекращаются ни на день

Официально Никопольская община в Днепропетровской области вошла в перечень территорий, где идут боевые действия. Каждую ночь от вражеских обстрелов из реактивных систем залпового огня там вздрагивают десятки тысяч человек.

До ближайшей позиции оккупанта всего 4 км. Враг безжалостно наносит удары ночью, когда люди мирно спят. За период массированных обстрелов здесь пятеро погибших и более 15 пострадавших.

Из города уже выехали до 40% населения, остальные — терпят. Беспощадно враг бьет по мирному населению из временно оккупированных поселков Запорожской области, выпускает по полсотни снарядов в сутки.

Люди не перестают разбирать завалы даже во время ливня. Десятки разбитых частных домов и многоэтажек, разбитые больницы и детские сады — это последствия вражеских обстрелов оккупантами мирного Никополя. Люди живут в постоянной опасности, ведь не знают, когда снова россияне нанесут удар из временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области.

Недавно Никопольскую общину внесли в список территорий, находящихся в зоне боевых действий. Поэтому все выехавшие из города могут надеяться на помощь от государства, оформить которую можно через приложение Дія.

Массированным обстрелам подвергаются другие города на Востоке и Юге Украины. Ранее враг запустил более 30 ракет за несколько часов по Николаеву. Ранее мы рассказывали о последствиях массированного обстрела Николаева.

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