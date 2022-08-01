Более 30 ракет за несколько часов: последствия массированного обстрела Николаева

Российские военные продолжают наносить удары по Николаеву. Интенсивность ночных обстрелов города увеличивается. А в области враг продолжает обстреливать села, находящиеся на линии разграничения.

После вражеских обстрелов ночью 1 августа был разрушен новый современный травмпункт в Николаеве. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич. Здание частично разрушено. От ударной волны и обломков вылетели окна вылетели и из соседних лечебных отделений. К счастью, персонал и пациенты не пострадали.

Фото: Александр Сенкевич

Фото: Александр Сенкевич

Фото: Александр Сенкевич

По информации главы Николаевской ОВА Виталия Кима, ранены три человека, разрушены два частных дома. На территории медицинского диспансера возник пожар. Сгорел гуманитарный состав с медицинскими препаратами и продовольствием.

Также после ночных обстрелов от взрыва ракеты загорелось здание, где находилась компьютерная фирма. Здание осталось без крыши и единого уцелевшего окна поэтому скорее всего, ремонту не подлежит.

А накануне днем Николаев подвергся самой массированной атаке — россияне выпустили более 30 ракет за несколько часов.

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Оккупанты стреляли из РСЗО Смерч и комплексов С-300. В результате прямого попадания в частный дом погибли два человека. Еще трое получили ранения. Военные говорят, что россияне применили против жилой застройки противотанковый снаряд.

Разрушены частные дома, повреждены три учебных заведения, многоквартирные дома, гостиница и стадион.

Российские военные продолжают подло наносить удары по территории Украины и мирному населению. Ранее мы рассказывали о последствиях обстрелов Сумской области.

Фото: Николаевская областная прокуратура

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