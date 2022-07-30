Подлые обстрелы Сумской области: как живет украинская община в километре от России

Около 20 общин Сумской области считают зоной боевых действий. Одна из них не сходит со списка опасных направлений.

Жители села Искрисковщина белопольской общины живут менее чем в километре от российской границы. Здесь невозможно предупредить об опасности, ведь расстояние от врага очень мало.

Каждый день местность обстреливают, страдают дома, школы и магазины: все, что можно разрушить, россияне разрушают.

По словам старосты общины Алексея Миллера, российские военные стреляют из границы, а на саму территорию общины заходить не решаются.

Недавно одной из ракет они разрушили местное училище, пострадали корпус и общежитие. Учеба в таких условиях невозможна, ведь никогда не знаешь, куда российские снаряды попадут в следующий раз.

Но, несмотря на большую угрозу жизни, урожай в общине все же собираются собрать, даже несмотря на то, что поля расположены в 700 метрах от границы.

Людей в деревне осталось немного, ведь большая часть взрослых людей уехала вместе с малышами. Однако в Искрисковщине остаются пожилые люди, дома которых постоянно под прицелом.

Местный глава регулярно объезжает территорию. Хоть и много работы, он помогает жителям косметически восстанавливать повреждения.

О масштабном восстановлении пока речь не идет, потому что местность под постоянным прицелом, однако планы начинают готовить уже сейчас.

Власти уже работают над поиском партнеров, которые помогли бы восстанавливаться после победы. Разрабатывают проекты, которые представят международным организациям.

О том, какие страны дали гарантии восстановить наши города, читай в нашем материале.

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