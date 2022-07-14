Италия отстроит Бучу, а Греция – Житомир? Какие страны дали гарантии на восстановление Украины

Страны мира заявляют, что готовы помочь определенным украинским городам и регионам в восстановлении.

Об интересе к Малину заявили эстонцы. А тайванцы изучают, чем могут быть полезны в Буче. Теперь это уже всемирное движение.

На прошлой неделе в Швейцарии на мощной конференции по восстановлению Украины собрались представители 40 стран мира.

Сейчас также смотрят

Украинская сторона запросила 750 млрд долларов. На какую поддержку мы можем рассчитывать — узнай в сюжете.

Хочешь узнать больше о восстановлении Украины после войны? Читай о том, готов ли мир предоставлять Украине средства и откуда их брать.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!