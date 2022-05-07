Восстановление после войны — готов ли мир предоставлять Украине средства и откуда их брать

Шесть с половиной миллиардов долларов собрали на международной донорской конференции, посвященной сбору средств для Украины, пострадавшей от войны развязанной Россией.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Также он добавил, что его страна выделит еще 100 миллионов евро гуманитарной помощи.

Когда Россия несет смерть, страны свободного мира должны помочь.

Европейцы единогласно заявили, что готовы помочь Украине. Говорят, принимают у себя украинцев, которые убегают от войны, а на помощь нашему государству выделяют миллионы евро. Они поражены смелостью и отвагой украинского народа, борющегося за свою свободу.

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Какой видит эффективную помощь от партнеров, которая будет не только способствовать нашей победе, но и восстановлению Украины рассказал Владимир Зеленский.

Президент объяснил, что нужен достаточный финансовый ресурс, чтобы украинцы и украинки были обеспечены всем необходимым, пока война продолжается. А также необходимо создать масштабный план восстановления Украины после войны типа плана Маршала.

После второй мировой войны экономическую помощь европейским странам оказывали США. О европейском плане Маршала для Украины говорил президент Европейского Совета Шарль Мишель. Он убежден, что донорская конференция – его отправная точка.

Будущее безопасной и процветающей Украины зависит от финансирования восстановления в сочетании с необходимыми реформами. И это не о долгосрочной перспективе, а сейчас.

На восстановление Украины после войны понадобятся сотни миллиардов евро, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и подчеркнула, что ЕС поможет в этом.

Мы должны построить конкурентоспособную, преуспевающую страну мечты. И мы в этом на вашей стороне.

В случае, если удастся привлечь необходимые сотни миллионов долларов на восстановление и реформы, это проложит путь для Украины в Евросоюз.

Сейчас Украине помогают чуть ли не всем миром. Италия увеличивает помощь беженцам на 300 миллионов евро. В целом страна выделила 800 миллионов евро для убегающих от войны украинцев.

Украина заслуживает той поддержки, которую мы можем предоставить, – говорит премьер-министр Италии Марио Драги.

Великобритания тем временем готова предоставить Украине еще 45 миллионов стерлингов помощи для более уязвимых слоев населения.

Откуда брать средства на восстановление Украины

Украина потеряла более 600 миллиардов долларов за эти два месяца полномасштабной войны. Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский рассказал, откуда можно взять средства на восстановление после войны.

Может быть три источника для финансов. Первое – это возможность использования подарка или кредитов так называемых специальных прав заимствования.

Это такая виртуальная валюта ВМФ, выпущенная в прошлом году в больших количествах в основном из-за пандемии. У стран большой семерки их по 400 миллиардов долларов.

Соответственно, на уровне каждой конкретной страны около 10% этих заимствований могут быть выделены для Украины.

Второй по скорости инструмент – это уже после предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС, предоставления доступа для нашей страны доступа к европейским фондам, которые используются для будущих и новых членов Евросоюза.

Третий вариант с точки зрения справедливости – это использование средств страны-агрессора. Это может быть конфискация тех активов, которые сейчас заморожены как самой РФ, так и российских олигархов, а затем уже направление этих денег на восстановление Украины.

Напомним, ранее мы рассказывали, как будет работать государственная программа, предусматривающая строительство временного жилья для украинских беженцев.