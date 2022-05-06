Должны построить около двух тысяч квартир. Как Черкасская область приняла 115 тысяч беженцев

Изгнаны войной. Миллионы украинцев из-за российского агрессора были вынуждены покинуть родные города. А дома многих разрушены до основания! Приют ищут за границей и в других областях.

В Черкасской области уже почти 115 тысяч переселенцев. Пока их размещают, где могут: в школах, садах, санаториях или люди сами снимают квартиры. Государственная программа предполагает строительство временного жилья для них.

Многоэтажки для переселенцев в Черкасской области уже определены в проектах небольшого типа. Об этом сообщает начальник ОВА Игорь Табурец. В общем должны построить пятиэтажные дома, которые будут в сумме иметь две тысячи квартир.

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Первый этап строительства должен завершиться к сентябрю-октябрю, владельцем жилья будет военная администрация, которая будет выдавать переселенцам жилье как служебное. Кроме того, государство позволит людям выкупить это жилье на условиях долгосрочных льготных кредитов.

Российские кафиры обстреливают украинские города, они оставляют без света, воды и тепла. Раньше мы рассказывали, какая ситуация в Николаеве, где люди уже месяц без воды.