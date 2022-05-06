Мають побудувати близько двох тисяч квартир. Як Черкащина прийняла 115 тисяч біженців

Вигнані війною. Мільйони українців через російського агресора були змушені полишити рідні міста. А будинки багатьох зруйновані вщент! Прихистку шукають за кордоном і в інших областях.

На Черкащині вже майже 115 тисяч переселенців. Поки їх розміщують, де можуть: в школах, садочках, санаторіях або ж люди самі винаймають квартири. Державна програма передбачає будівництво тимчасового житла для них.

Багатоповерхівки для переселенців на Черкащині вже визначені в проектах невеликого типу. Про це повідомляє начальник ОВА Ігор Табурець. Загалом мають побудувати п’ятиповерхові будинки, які будуть в сумі мати дві тисячі квартир.

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Перший етап будівництва мають завершити до вересня-жовтня, власником житла буде військова адміністрація, яка видаватиме переселенцям житло як службове. Крім того, держава надасть можливість людям викупити це житло на умовах довгострокових пільгових кредитів.

Російські окупанти обстрілюють українські міста, вони залишають без світла, води та тепла. Раніше ми розповідали, яка ситуація в Миколаєві, де люди вже місяць без води.