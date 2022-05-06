Люди

Мають побудувати близько двох тисяч квартир. Як Черкащина прийняла 115 тисяч біженців

Богдана Макалюк, редакторка сайту 06 Травня 2022, 19:30

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