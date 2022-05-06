Місяць без води: яка ситуація у Миколаєві та наслідки нападу російських агресорів

Чимало пошкоджень завдано Миколаєву, та ворог веде обстріли ледь не щодня. З ладу виходять електричні й газові мережі, але головні проблеми містян сьогодні — це нестача води. Трубопровід перебито, і полагодити його поки немає можливості.

Попри війну, Миколаїв намагається жити. Ворог касетними снарядами розбив контактні дроти тролейбусів та газову мережу. Однак уже зранку комунальникам вдалося частково відновити комунікації.

Працівники водоканалу не звільняються і не скаржаться навіть попри небезпеку. Як вони самі розповідають, доводилось потрапляти й під обстріли, але не здаються, бо відчувають свою силу.

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Місто вже місяць без води, та поки водовід з Дніпра через бої відновити складно. Водоканал пробиває свердловини, яких уже вдалося зробити близько десяти.

Їх приєднають до централізованої мережі. Задля цього слюсарі працюють від світанку і до комендантської години.

Генеральний директор КМП Миколаївводоканал Борис Дуденко говорить:

Також ми пропрацьовуємо процес запуску водозабору для того, щоб постачати воду з річки Південний Буг.

Місто квітне і буяє зеленню. У парках і скверах комунальники прибирають та косять траву. Не лише для краси, а ще й тому, що якщо вона почне сохнути, то виникне небезпеку потенційних пожеж. Особливо у випадку нових обстрілів.

Агрономка Наталія розповідає, що все ж таки сподівається, що на підстрижених клумбах висадять квіти цієї весни.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як харків’яни відбудовують місто навіть під обстрілами.