Хтось руйнує, а хтось будує: харків’яни відновлюють місто навіть під обстрілами

Харків зазнав серйозних пошкоджень, російські ракети зруйнували цілі житлові райони, школи, лікарні та дитячі садочки.

Не було жодного дня без обстрілів, тож руйнувань зазнала чверть усього житлового фонду. Це понад 3200 будинків. Деякі райони вже не підлягають відновленню чи ремонту, тож знадобиться повноцінна відбудова Харкова.

Повністю відбудовувати доведеться північну Салтівку, П’ятихатку й частину центру.

Допомогти з відновленням міста захотів відомий британський архітектор Норман Фостер. Місто вже на етапі розробки нового плану.

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Але поки що будинки, які ще можна якось полагодити, постійно обслуговують бригади комунальних служб.

У Харкові за два місяці війни у 720 будинках зірвана покрівля, вибиті тисячі вікон, а це означає, що оселі українців постійно заливають дощі й умови життя просто жахливі.

Деякі люди бояться повертатися в такі оселі, тому вимушено живуть у підвалах та бомбосховищах.

Тож перемоги у Харкові чекати не стали. Сотні бригад намагаються приводити до ладу критичні пошкодження помешкання одразу.

Вони лагодять покрівлі та заколочують розбиті віконні рами. Навіть попри те, що не вистачає матеріалів та не припиняються обстріли. Команди встигли відремонтувати майже 130 покрівель, забити 2800 вікон. Звісно, що такі роботи тимчасові. Після війни на будинки харків’ян чекає повноцінний ремонт.

Насамперед планують відновити школи, щоб одразу після перемоги діти змогли сісти за парти й повернутися до нормального життя.

А поки діти мусять переховуватися в підвалах. Читайте історію маленької харків’янки, яка замість сидіти за шкільною партою виживає під обстрілами.