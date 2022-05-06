Україна

Хтось руйнує, а хтось будує: харків’яни відновлюють місто навіть під обстрілами

Тетяна Доцяк 06 Травня 2022, 15:30

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