Квітковий фронт: харків’яни озеленюють місто навіть під загрозою вибухів

Багато хто не помітив, як на вулиці українських міст прийшла весна, все розквітло. Для когось усе ще триває лютий.

Маленькі радощі — це те, що наповнює наше життя позитивом, тому вони зараз особливо необхідні.

Жителі Харкова, попри численні обстріли та постійні сирени, тримають марку найзеленішого міста та наповнюють його квітчаним килимом.

Працівниці комунального підприємства попри все висаджують квіти, озеленюють парки, сквери та вулиці. Тож невдовзі в Харкові розквітнуть тисячі квітів й тішитимуть око аж до осені.

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Вони займаються цим уже не один рік і вміють здивувати цікавими квітковими візерунками.

Продовжують працювати під сиренами та обстрілами, бо впевнені в силах ЗСУ та майбутній дуже швидкій перемозі України.

Жінки хочуть, щоб харків’яни, які вимушені були евакуюватися, поверталися додому в гарне, заквітчане й чисте місто.

Ті жителі, які лишилися вдома, дуже вдячні працівникам за їхню роботу і те, на які ризики йдуть працівники заради краси міста.

Квіти є й недешевих видів, але на те, скільки коштує озеленення, ніхто не скаржиться.

Всі розуміють, що воно того варте, адже попри обстріли та війну життя триває, його варто наповнювати красою.

Та красою можна те тільки тішити, а ще й допомагати. Шестирічна флейтистка зібрала для ЗСУ понад 100 тис. грн.

Музика не просто дарує позитивні емоції — вона по-справжньому рятує життя.