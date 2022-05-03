Lifestyle

Цветочный фронт: харьковчане озеленяют город даже под угрозой взрывов

Татьяна Доцяк 03 мая 2022, 14:30
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Цветочный фронт: харьковчане озеленяют город даже под угрозой взрывов
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Относимся, как к близким товарищам: днепровский конно-спортивный клуб дал убежище сотне лошадей
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Парад военных с холодильниками — Виталий Ким о 9 мая в России

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