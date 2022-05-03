Цветочный фронт: харьковчане озеленяют город даже под угрозой взрывов

Многие не заметили, как на улицы украинских городов пришла весна, все расцвело. Для кого-то все еще продолжается февраль.
Маленькие радости — это то, что наполняет нашу жизнь позитивом, поэтому они сейчас особенно важны.
Маленькие радости — это то, что наполняет нашу жизнь позитивом, поэтому они сейчас особенно важны.
Жители Харькова, несмотря на многочисленные обстрелы и постоянные сирены, держат марку самого зеленого города и наполняют его цветочными узорами.
Работники коммунального предприятия, несмотря ни на что, высаживают цветы, озеленяют парки, скверы и улицы. Они занимаются этим уже не один год и умеют удивить интересными цветочными узорами. Поэтому совсем скоро в Харькове зацветут тысячи цветов и будут радовать глаз до осени.
Работать продолжают даже под сиренами и обстрелами, потому что уверены в ВСУ и будущей, очень близкой победе Украины.
Женщины хотят, чтобы харьковчане, которые вынуждены были эвакуироваться, возвращались домой в красивый, украшенный цветами и чистый город.
Оставшиеся дома жители очень благодарны работникам за то, что они делают, и понимают, на какие риски идут женщины ради красоты города.
Цветы есть и недешевых видов, но на то, сколько стоит озеленение, никто не жалуется.
Все понимают, что оно того стоит, ведь, несмотря на обстрелы и войну, жизнь продолжается, ее стоит наполнять красотой.
Но красотой можно не только радовать, а еще и помогать. Шестилетняя флейтистка собрала для ВСУ более 100 тыс. грн.
Музыка не просто дарит положительные эмоции — она по-настоящему спасает жизни.