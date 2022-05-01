Люди

Более 100 тыс. грн за два концерта — как шестилетняя флейтистка из Днепра помогает ВСУ

София Богуцкая 01 мая 2022, 16:30

Больше видео
0:03:19
Як живуть люди в Харкові під час війни - репортаж будинку ОСББ
300-литровый запас воды, лекарства, солнечная панель — как харьковчане оборудовали дом-крепость
закохані тікають з маріуполя
Ромео и Джульетта со счастливым концом: как парень спасал любимую из Мариуполя
0:03:19
У Львові діти пожертвували кошти для ЗСУ
Дети отдали ВСУ деньги, которые собирали на мечту — большой поступок маленьких украинцев
0:02:54
Історія Ігоря Галушка, який здобув золото на Іграх нескорених
Это не о победе, а о борьбе — история ветерана АТО, получившего золото на Играх непокоренных
Смотреть больше

Последние видео
0:03:28
Як шестирічна дівчинка допомагає ЗСУ

Более 100 тыс. грн за два концерта — как шестилетняя флейтистка из Днепра помогает ВСУ
0:03:10
Курси домедичної допомоги в Дніпрі
Спрос немалый: как в Днепропетровской области людей учат оказывать домедицинскую помощь
0:06:12
Опалення взимку
Без газа и отопления…или нет? Сможет ли страна согреть украинцев осенью-зимой 2022/23
0:03:19
Як живуть люди в Харкові під час війни - репортаж будинку ОСББ
300-литровый запас воды, лекарства, солнечная панель — как харьковчане оборудовали дом-крепость
Гробки 2022
Традиции больше всего: когда поминальные дни в Украине в 2022 году и как их следует проводить
Вибухи 1 травня
Утренние взрывы в Одессе и Николаевской области — оккупанты попали в “интересный” объект
Як пройде 9 травня в Росії у 2022 році - думки Олега Жданова та Ігоря Романенка
Шествие “бессмертного полка” вместо парада? Как пройдет 9 мая в России: прогнозы экспертов
0:04:27
Воєнні злочини Росії
Порождает безнаказанность: как Россия совершала ранее военные преступления, а мир выражал обеспокоенность
0:03:51
Броньовані швидкі машини
Защищаем жизнь, обороняем Украину. Во Львов прибыла первая партия бронированных скорых из Великобритании
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 1 травня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 1 мая
Больше видео
Курси домедичної допомоги в Дніпрі
Читать дальше
Спрос немалый: как в Днепропетровской области людей учат оказывать домедицинскую помощь

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь