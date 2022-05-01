Более 100 тыс. грн за два концерта — как шестилетняя флейтистка из Днепра помогает ВСУ

Даже маленькие дети понимают, что происходит в нашей стране и помогают военным. Шестилетняя Соломийка из Днепра играет на флейте и собирает деньги для ВСУ. Юная флейтистка исполняет 8 произведений.

Самые любимые – Гимн Украины и Гимн Украинских Сечевых Стрельцов, более известный как Ой, у лузі червона калина.

Мама девочки Ксения рассказывает, что волонтерят с начала полномасштабного вторжения: делают коктейли Молотова, вместе шьют одежду для военных. Но все же хотелось сделать больше.

Ксения говорит, что маленькая Соломия сама предложила играть на флейте, поэтому для девочки расписали специальный репертуар.

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За первый концерт Соля собрала 4 821 гривну. Мама разместила эту информацию в социальных сетях и небезразличные люди смогли увеличить сумму в пять раз — ее хватило, чтобы купить два бронежилета. Еще три подарили волонтеры.

К каждому бронежилету девочка подписала открытку.

За два концерта девочка смогла собрать более ста тысяч гривен, поэтому теперь у нее новое задание — приобрести для военных прибор ночного видения.

Дети — это наше будущее, поэтому мы можем быть спокойны за нашу страну. Раньше мы рассказывали, как маленький Богдан помогает пограничникам.