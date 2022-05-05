Жодна дитина не повинна жити під землею — Пріянка Чопра про маленьку харків’янку, яка переховується в метро

Усе більше й більше світових зірок підтримують Україну та заохочують свою аудиторію жертвувати кошти на допомогу нашій державі в боротьбі з російськими загарбниками.

Сьогодні відома акторка та модель Пріянка Чопра поділилась у своєму Instagram неймовірною історією 10-річної Соні з Харкова. Дівчинка від початку війни живе в метро разом з мамою, бабусею, тіткою та двома домашніми улюбленцями.

Соня показала свій побут: лавка у вагоні замість ліжка, коробка — замість столу, перон — замість ігрового майданчика. Та попри важкі умови дівчинка катається на роликах, відвідує заняття з карате та ходить на уроки, організовані волонтерами.

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Жодна дитина не повинна жити під землею. Жодна дитина не повинна жити в страху. Жодна дитина не повинна бути позбавлена своїх прав, — написала Чопра.

Акторка підкреслила важливість роботи UNICEF та його партнерів задля допомогти українським дітям і сім’ям. Чопра попросила своїх підписників допомогти Україні та зробити пожертву на користь UNICEF. Адже наразі понад 1 500 дітей ховаються від війни в харківському метро та потребують захисту.

Тиждень тому відома українська підприємиця та блогерка Сабіна Мусіна відкрила збір коштів на серцеві імпланти для дітей з вадами серця. Читай, як самому стати чарівником(-цею) та врятувати життя малечі.