Шоу-биз

Ни один ребенок не должен жить под землей — Приянка Чопра о маленькой харьковчанке, которая прячется в метро

Елена Яковлева, редактор сайта 05 мая 2022, 22:36
Пріянка Чопра поділилася історією дівчинки з Харкова
Фото: Instagram

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