Ни один ребенок не должен жить под землей — Приянка Чопра о маленькой харьковчанке, которая прячется в метро

Все больше и больше мировых звезд поддерживают Украину и призывают свою аудиторию жертвовать средства в помощь нашему государству в борьбе с российскими захватчиками.

Сегодня известная актриса и модель Приянка Чопра поделилась в своем Instagram невероятной историей 10-летней Сони из Харькова. Девочка с начала войны живет в метро вместе с мамой, бабушкой, тетей и двумя домашними любимцами.

Соня показала свой быт: скамейка в вагоне вместо кровати, коробка вместо стола, перрон вместо игровой площадки. Но несмотря на тяжелые условия, девочка катается на роликах, посещает занятия по каратэ и ходит на уроки, организованные волонтерами.

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Ни один ребенок не должен жить под землей. Ни один ребенок не должен жить в страхе. Ни один ребенок не должен быть лишен своих прав, — написала Чопра.

Актриса подчеркнула важность работы UNICEF и его партнеров для помощи украинским детям и семьям. Чопра попросила своих подписчиков помочь Украине и сделать пожертву в пользу UNICEF. Ведь сейчас более 1 500 детей скрываются от войны в харьковском метро и нуждаются в защите.

Неделю назад известная украинская предпринимательница и блоггер Сабина Мусина открыла сбор средств на сердечные импланты для детей с пороками сердца. Читай, как самому стать волшебником и спасти жизнь малышей.