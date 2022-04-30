Благодаря тебе – бьется сердце. Сабина Мусина открыла сбор средств для больных детей

Еще до начала полномасштабного вторжения известная украинская предпринимательница и блогер Сабина Мусина 14 февраля открыла сбор средств на приобретение сердечных имплантов для детей, живущих с врожденным пороком сердца.
Люди, которые хотели присоединиться к акции, получали вместо этого электронные открытки с предвидениями. Таким образом, удалось собрать 180 710 гривен и спасти жизнь двум девочкам, четырехлетней Жанне и восьмилетней Ангеле.
Два дня назад, 28 апреля, Сабина Мусина объявила о новом сборе средств для других больных детей, все еще нуждающихся в помощи.
30 лет из своих уже 39 – я волонтер! За все эти годы я научилась главному – делиться сердцем.
30 лет из своих уже 39 – я волонтер! За все эти годы я научилась главному – делиться сердцем.
Поэтому подарков и цветов на свой день рождения она попросила всех друзей и подписчиков конвертировать свои поздравления в благотворительность.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SABINA MUSINA (@saba.musina)
Публикация от SABINA MUSINA (@saba.musina)
Поскольку сейчас и так непростое для каждого время, родителям детей, родившихся с пороками сердца, практически невозможно собрать 100 тысяч гривен, чтобы спасти своего ребенка. Поэтому Мусина попросила перевести любую сумму в копилку, поскольку каждый вклад важен.
Вы сделаете меня счастливой, если благодаря вам будут биться сердца наших украинских деток!
Вы сделаете меня счастливой, если благодаря вам будут биться сердца наших украинских деток!
За два дня уже удалось собрать 1 090 829.48 гривен, чего может хватить на 11 спасенных жизней. Поэтому было принято решение не закрывать сбор и продлить доброе дело.
Стать частицей хорошего дела и помочь детям получить второй шанс от судьбы можно с помощью платформы dobro.ua.
Благодаря тебе теперь бьется детское сердце. Чувствуешь? – Спасибо за вклад! – пишет Мусина.
Благодаря тебе теперь бьется детское сердце. Чувствуешь? – Спасибо за вклад! – пишет Мусина.
Обнимаемся сердцами ради будущего нашего государства – наших детей.
Напомним, ранее мы рассказывали, как в Германии украинки объединились и готовят борщ для немцев, чтобы собрать деньги для украинской армии.