Благодаря тебе – бьется сердце. Сабина Мусина открыла сбор средств для больных детей

Еще до начала полномасштабного вторжения известная украинская предпринимательница и блогер Сабина Мусина 14 февраля открыла сбор средств на приобретение сердечных имплантов для детей, живущих с врожденным пороком сердца.

Люди, которые хотели присоединиться к акции, получали вместо этого электронные открытки с предвидениями. Таким образом, удалось собрать 180 710 гривен и спасти жизнь двум девочкам, четырехлетней Жанне и восьмилетней Ангеле.

Два дня назад, 28 апреля, Сабина Мусина объявила о новом сборе средств для других больных детей, все еще нуждающихся в помощи.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

30 лет из своих уже 39 – я волонтер! За все эти годы я научилась главному – делиться сердцем.

Поэтому подарков и цветов на свой день рождения она попросила всех друзей и подписчиков конвертировать свои поздравления в благотворительность.

Поскольку сейчас и так непростое для каждого время, родителям детей, родившихся с пороками сердца, практически невозможно собрать 100 тысяч гривен, чтобы спасти своего ребенка. Поэтому Мусина попросила перевести любую сумму в копилку, поскольку каждый вклад важен.

Вы сделаете меня счастливой, если благодаря вам будут биться сердца наших украинских деток!

За два дня уже удалось собрать 1 090 829.48 гривен, чего может хватить на 11 спасенных жизней. Поэтому было принято решение не закрывать сбор и продлить доброе дело.

Стать частицей хорошего дела и помочь детям получить второй шанс от судьбы можно с помощью платформы dobro.ua.

Благодаря тебе теперь бьется детское сердце. Чувствуешь? – Спасибо за вклад! – пишет Мусина.

Обнимаемся сердцами ради будущего нашего государства – наших детей.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Германии украинки объединились и готовят борщ для немцев, чтобы собрать деньги для украинской армии.