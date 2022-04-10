Готовят борщ для немцев, а деньги собирают для ВСУ: как украинки занимаются благотворительностью за границей

Украинки, которые были вынуждены покинуть свой дом из-за войны и выезжали под обстрелы российской армии, пытаются не только оправиться от пережившего ужаса, но и быть полезными за рубежом.

К примеру, в Германии украинки объединились и готовят борщ для немцев, чтобы собрать деньги для украинской армии. Каждый вторник проводится благотворительное мероприятие, на котором желающие могут отведать блюда украинской кухни, выразить поддержку нашему государству и узнать последние новости фронта.

Смотри, как наши землячки даже за пределами Украины помогают родному государству.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

А если ты сейчас находишься в Украине и хочешь помочь в восстановлении разрушенных городов, читай, как можно помочь разбирать завалы.