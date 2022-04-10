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Готовят борщ для немцев, а деньги собирают для ВСУ: как украинки занимаются благотворительностью за границей

Анастасия Ечкалова, журналист программы Викна-новости 10 апреля 2022, 19:58

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Готовят борщ для немцев, а деньги собирают для ВСУ: как украинки занимаются благотворительностью за границей
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