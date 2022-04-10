Готовят борщ для немцев, а деньги собирают для ВСУ: как украинки занимаются благотворительностью за границей

Украинки, которые были вынуждены покинуть свой дом из-за войны и выезжали под обстрелы российской армии, пытаются не только оправиться от пережившего ужаса, но и быть полезными за рубежом.
К примеру, в Германии украинки объединились и готовят борщ для немцев, чтобы собрать деньги для украинской армии. Каждый вторник проводится благотворительное мероприятие, на котором желающие могут отведать блюда украинской кухни, выразить поддержку нашему государству и узнать последние новости фронта.
Смотри, как наши землячки даже за пределами Украины помогают родному государству.
А если ты сейчас находишься в Украине и хочешь помочь в восстановлении разрушенных городов, читай, как можно помочь разбирать завалы.