Кто-то разрушает, а кто-то строит: харьковчане восстанавливают город даже под обстрелами

Харьков получил тяжелые повреждения, российские ракеты разрушили целые жилые районы, школы, больницы и детские садики.

Не было ни дня без обстрелов, поэтому разрушена четверть всего жилого фонда, это более 3200 домов.

Некоторые районы уже не подлежат восстановлению или ремонту, поэтому потребуется полноценное восстановление Харькова.

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Полностью восстанавливать придется северную Салтовку, Пятихатку и часть центра.

Помочь с восстановлением города захотел известный британский архитектор Норман Фостер. Город уже на этапе разработки нового плана.

Но пока дома, которые еще можно как-нибудь починить, постоянно обслуживают бригады коммунальных служб.

В Харькове за два месяца войны в 720 домах сорвана кровля, выбиты тысячи окон, а это значит, что дома украинцев постоянно заливают дожди и условия для жизни просто ужасные.

Некоторые люди боятся возвращаться в такие дома, поэтому вынужденно живут в подвалах и бомбоубежищах.

Победы в Харькове ждать не стали, сотни бригад пытаются приводить в порядок критические повреждения помещений сразу.

Они чинят кровли и заколачивают разбитые оконные рамы. Даже несмотря на то, что не хватает материалов и не прекращаются обстрелы. Восстановление Харькова постепенно идет, успехи есть, команды успели отремонтировать около 130 кровель, забить 2800 окон.

Конечно, такие работы временные, после войны дома харьковчан ждет полноценный ремонт.

В первую очередь планируют восстановить школы, чтобы сразу после победы дети смогли сесть за парты и вернуться к нормальной жизни.

А пока дети должны прятаться в подвалах. Читайте историю маленькой харьковчанки, которая вместо того, чтобы сидеть за школьной партой, выживает под обстрелами.