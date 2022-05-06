Украина

Кто-то разрушает, а кто-то строит: харьковчане восстанавливают город даже под обстрелами

Татьяна Доцяк 06 мая 2022, 15:30

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