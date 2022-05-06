Месяц без воды: какая ситуация в Николаеве и последствия нападения российских агрессоров

Многие повреждения нанесены Николаеву, но враг ведет обстрелы чуть ли не каждый день. Из строя выходят электрические и газовые сети, но главные проблемы горожан сегодня — это нехватка воды. Трубопровод перебит, и починить его пока нет возможности.

Несмотря на войну, Николаев пытается жить. Враг кассетными снарядами разбил контактные провода троллейбусов и газовую сеть. Однако уже с утра коммунальщикам удалось частично восстановить коммуникации.

Работники водоканала не увольняются и не жалуются, даже несмотря на опасность. Как они сами рассказывают, приходилось попадать и под обстрелы, но они не сдаются, потому что чувствуют свою силу.

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Город уже месяц без воды, и пока водовод из Днепра из-за боев восстановить сложно. Водоканал пробивает скважины, которых удалось сделать около десяти.

Их подсоединят к централизованной сети. Для этого слесари работают от рассвета до комендантского часа.

Генеральный директор КМП Николаев водоканал Борис Дуденко говорит:

Также мы прорабатываем процесс запуска водозабора, чтобы поставлять воду из реки Южный Буг.

Город цветет и изобилует зеленью. В парках и скверах коммунальщики убирают и косят траву. Не только ради красоты, но еще и потому, что если она начнет сохнуть, то будет нести опасность потенциальных пожаров. Особенно в случае новых обстрелов.

Агроном Наталья рассказывает, что все же надеется, что на подстриженных клумбах высадят цветы этой весной.

Напомним, ранее мы рассказывали, как харьковчане отстраивают город даже под обстрелами.