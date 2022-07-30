Підлі обстріли Сумщини: як живе українська громада за кілометр від Росії

Майже 20 громад Сумщини вважають зоною бойових дій. Одна з них майже не сходить зі списку небезпечних напрямків.

Мешканці села Іскрисківщина білопільської громади живуть за менш ніж кілометр від російського кордону. Тож тут неможливо попередити про небезпеку, адже відстань від ворога дуже мала.

Щодня місцевість обстрілюють, страждають будинки, школи та магазини: все що можна зруйнувати, росіяни руйнують.

За словами старости громади Олексія Міллера, російські військові стріляють з кордону, а на саму територію громади заходити не наважуються.

Нещодавно однією з ракет вони зруйнували місцеве училище, постраждав корпус та гуртожиток. Навчання в таких умовах неможливе, адже ніколи не знаєш, куди російські снаряди поцілять наступного разу.

Та попри велику загрозу життю, урожай у громаді все ж збираються зібрати, навіть попри те, що поля розташовані за 700 метрів від кордону.

Людей в селі залишилося небагато, адже більша частина дорослих людей виїхала разом з малечею. Однак в Іскрисківщині залишаються літні люди, будинки яких постійно під прицілом.

Місцевий голова регулярно об’їздить територію. Хоча й багато роботи, він допомагає мешканцям косметично відновлювати пошкодження.

Про масштабну відбудову доки мова не йде, бо місцевість під постійним прицілом, однак плани починають готувати вже зараз.

Влада вже працює над пошуком партнерів, які б допомогли відбудовуватися після перемоги та розроблює проекти, які представить міжнародним організаціям.

Про те, які країни дали гарантії відновити наші міста, читай у нашому матеріалі.

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