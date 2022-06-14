Що не день, то знову обстріли. Розповідаємо про вибухи у Дніпропетровській, Сумській, Харківській та інших областях

Ворог продовжує обстрілювати територію України та цілити по мирних жителях. Вчора, 13 червня, та сьогодні, 14 червня, жителі деяких областей України чули вибухи.

Дніпропетровська область

Окупанти обстріляли Криворізький та Синельниківський райони Дніпропетровської області. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, окупанти стріляли з Ураганів по Апостолівській і Покровській громадах. За попередньою інформацією, люди не постраждали, проте у Покровській громаді пошкоджені будинки.

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Сумська область

Майже цілий день 13 червня Сумська область була під обстрілами, повідомляє керівник ОВА Дмитро Живицький.

14 вибухів було в Есманській громаді. А на територію Великописарівської громади ворожий безпілотник скинув боєприпас. Внаслідок вибуху двоє людей поранені, одна загинула. Ближче до вечора після 17:00 громаду обстріляли з мінометів, нарахували 30 прильотів.

Харківська область

13 червня, після 23 години, коли у місті була оголошена повітряна тривога, місцеві жителі чули вибухи.

ДСНС України повідомила про роботу рятувальників за минулу добу в Харківській області.

За минулу добу рятувальники здійснили 15 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — дев’ять, зокрема пожеж, спричинених обстрілами — шість.

За даними ДСНС, пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Чугуївському (три), Харківському (дві) та Богодухівському (одна) районах області. Постраждали житлові будинки, господарчі споруди, складські будівлі, вантажні автомобілі, а також хвойна підстилка.

Також за минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС ліквідували 27 ворожих боєприпасів.

Читати на тему Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 14 червня Генштаб ЗСУ попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Миколаївська та Херсонська області

ОК Південь повідомило, що минулої доби ворог здійснив дві гелікоптерні атаки парами Мі-8 по наших позиціях на Миколаївщині та Херсонщині.

За інформацією оперативного командування, у районі Снігурівки відбувся повітряний бій.

— З винищувача Су-35 було випущено рекету повітря-повітря по парі наших Мі-8. Гелікоптерам вдалось ухилитися. Противник, економлячи ракети, ретирувався, — зазначається у повідомленні.

Одеська область

Сьогодні зранку, 14 червня, по Одещині ворог завдав ракетного удару. Дві ракети Онікс були випущені з берегового ракетного комплексу, з території тимчасово окупованого Криму. Ракети над морем знищили сили ППО. Про це повідомляє Одеська міська рада, посилаючись на ОК Південь.

Херсон перебуває під тимчасовою окупацією, проте люди не піддаються ворогові, а залишаються вірними Україні. Раніше ми розповідали, яка ситуація на Херсонщині.

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