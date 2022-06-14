Что ни день, то снова обстрелы. Рассказываем о взрывах в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и других областях

Враг продолжает обстреливать территорию Украины и бить по мирным жителям. Вчера, 13 июня, и сегодня, 14 июня, жители некоторых областей Украины слышали взрывы.

Днепропетровская область

Оккупанты обстреляли Криворожский и Синельниковский районы Днепропетровской области. Об этом сообщил начальник ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, оккупанты стреляли из Ураганов по Апостоловской и Покровской общинам. По предварительной информации, люди не пострадали, однако в Покровской общине повреждены дома.

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Сумская область

Почти целый день 13 июня Сумская область была под обстрелами, сообщает руководитель ОВА Дмитрий Живицкий.

14 взрывов было в Эсманской общине. А на территорию Великописаревской общины вражеский беспилотник сбросил боеприпас. В результате взрыва два человека ранены, один погиб. Ближе к вечеру после 17:00 общину обстреляли из минометов, насчитали 30 прилетов.

Харьковская область

13 июня, после 23 часов, когда в городе была оглашена воздушная тревога, местные жители слышали взрывы.

ГСЧС Украины сообщила о работе спасателей за минувшие сутки в Харьковской области.

За минувшие сутки спасатели совершили 15 оперативных выездов, из которых: на ликвидацию пожаров — девять, в том числе пожары, вызванные обстрелами, — шесть.

По данным ГСЧС, пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Чугуевском (три), Харьковском (два) и Богодуховском (один) районах области. Пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, складские здания, грузовые автомобили, а также хвойная подстилка.

Также за минувшие сутки пиротехническими подразделениями ГСЧС было ликвидировано 27 вражеских боеприпасов.

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Николаевская и Херсонская области

ОК Юг сообщило, что за прошедшие сутки враг совершил две вертолеты атаки парами Ми-8 по нашим позициям в Николаевской и Херсонской области.

По информации оперативного командования, в районе Снегиревки произошло воздушное сражение.

— Из истребителя Су-35 была выпущена рэкет воздух-воздух по паре наших Ми-8. Вертолетам удалось увернуться. Противник, экономя ракеты, ретировался, — говорится в сообщении.

Одесская область

Сегодня утром, 14 июня, по Одесской области враг нанес ракетный удар. Две ракеты Оникс были выпущены из берегового ракетного комплекса с территории временно оккупированного Крыма. Ракеты над морем уничтожили силы ПВО. Об этом сообщает Одесский городской совет, ссылаясь на ОК Юг.

Херсон находится во временной оккупации, однако люди не поддаются врагу, а остаются верными Украине. Ранее мы рассказывали, какая ситуация в Херсонской области.