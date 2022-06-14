Украина

Что ни день, то снова обстрелы. Рассказываем о взрывах в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и других областях

Богдана Макалюк, редактор сайта 14 июня 2022, 10:30
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Что ни день, то снова обстрелы. Рассказываем о взрывах в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и других областях
Перейменування станцій метро Києва
Как работает метро в Киеве сегодня: пересадки и закрытые станции
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