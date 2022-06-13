Херсонская область была Украиной, ею и останется! Ситуация в области 13 июня и неудачи оккупантов

ВСУ продвигаются все ближе к Херсону и проводят успешные контратаки, постепенно освобождая территории. Так что оккупанты начинают сильно нервничать.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. По его словам, у оккупантов не получилось сделать ничего из того, что они планировали в Херсонской области.

— Не удалось привлечь местное самоуправление, в частности, депутатов городского совета, для того, чтобы сделать картинку приветствия российских военных в Херсонской. Оккупанты не получили поддержку населения, митинги тому подтверждение.

Сейчас также смотрят

Соболевский сообщил, что россияне не получили достаточное количество предателей, чтобы провести фейковый референдум. Также захватчики не получили поддержки от бизнеса, когда хотели ввести “рублевую зону”. Большинство предпринимателей не выполняют требование установить ценники в рублях.

Оккупанты также потерпели фиаско в раздаче российских паспортов, ведь население их не поддержало. Даже не хватило людей, чтобы создать картинку для российского ТВ.

— Последний отличный пример — так называемое празднование дня России в Херсонской области. Там вообще никого не было. Я не увидел местных из тех нескольких десятков людей, которые были на праздновании, — говорит Соболевский.

Вместо поддержки оккупанты видят все больше надписей “ВСУ рядом”, “смерть оккупантам”, люди вывешивают все больше жёлто-голубых лент.

Херсонская область как была Украиной, так и остается после 100 дней оккупации. Ведь так к этому относятся наши граждане, — отметил Соболевский.

Поэтому российские военные начинают нервничать. Ведь ВСУ профессионально выполняют свои задачи и понемногу идут в контрнаступление на Херсонском направлении, а также их поддерживают местные жители.

Именно из-за такой сильной любви украинцев к Родине наша страна станет сверхмощным государством. Ранее мы рассказывали, какой будет Украина после войны.

Кстати, Вікна завели свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!