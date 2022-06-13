Херсонщина була Україною і нею залишається! Ситуація в області 13 червня та невдачі окупантів

ЗСУ просуваються дедалі ближче до Херсона та ведуть успішні контратаки, поступово звільняючи території. Тож окупанти починають сильно нервувати. Про це розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

За його словами, окупантам не вдалося зробити нічого з того, що вони планували на Херсонщині.

— Не вдалося залучити місцеве самоврядування, зокрема депутатів міської ради, для того, щоб зробити картинку привітання російських військових на Херсонщині. Окупанти не отримали підтримку населення, антиукраїнські мітинги є тому підтвердженням.

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Соболевський повідомив, що росіяни не отримали достатню кількість зрадників, щоб провести фейковий референдум. Також загарбники не отримали підтримку від бізнесу, коли хотіли запровадити “рублеву зону”. Більшість підприємців не виконують вимогу встановити цінники в рублях.

Окупанти також зазнали фіаско в роздачі російських паспортів, адже населення їх не підтримало. Навіть не вистачило людей, щоб створити картинку для російського ТБ.

— Останній чудовий приклад — так зване святкування дня Росії на Херсонщині. Там взагалі нікого не було. Я не побачив місцевих із тих кількох десятків людей, що були на святкуванні, — каже Соболевський.

Замість підтримки окупанти бачать дедалі більше написів “ЗСУ поруч”, “смерть окупантам”, люди вивішують усе більше жовто-блакитних стрічок.

Херсонщина як була Україною, так і залишається після понад 100 днів окупації. Адже так до цього ставляться наші громадяни, — зазначив Соболевський.

Саме тому російські військові починають нервувати. Адже ЗСУ професійно виконують свої завдання та потроху йдуть у контрнаступ на Херсонському напрямку, а також мають підтримку місцевих мешканців.

Саме через таку сильну любов українців до Батьківщини наша країна стане надпотужною державою. Раніше ми розповідали, якою буде Україна після війни.

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