Україна

Херсонщина була Україною і нею залишається! Ситуація в області 13 червня та невдачі окупантів

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Червня 2022, 14:00
Як херсонці чинять опір окупанту

Більше відео
Олексій Резніков
Резніков розповів про приховану підготовку України до нападу РФ та освоєння західної зброї
0:02:58
Пляжний сезон на Одещині 2022 - заборона купатись у Чорному морі
Нетиповий курортний сезон в Одесі — як люди шукають альтернативи пляжному відпочинку в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 13 червня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 13 червня
0:03:27
Герої України
Семеро сміливців вивозили снаряди для ЗСУ з гарячих точок: як їм вдалося зробити майже неможливе
Дивитись більше

Останні відео
0:02:52
ярмарка

Гастрономія, патріотичний одяг, сувеніри: у Києві на ВДНГ відкрився ярмарок українського
0:10:29
Як херсонці чинять опір окупанту
Херсонщина була Україною і нею залишається! Ситуація в області 13 червня та невдачі окупантів
0:04:18
Ілля Матвієнко
Мати померла на руках, а російські військові хотіли відправити до Москви. Як 10-річного Іллю рятували від рук окупантів
Олексій Резніков
Резніков розповів про приховану підготовку України до нападу РФ та освоєння західної зброї
0:02:58
Пляжний сезон на Одещині 2022 - заборона купатись у Чорному морі
Нетиповий курортний сезон в Одесі — як люди шукають альтернативи пляжному відпочинку в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 13 червня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 13 червня
0:02:32
Благодійний турнір з футболу в Україні 12.06.2022
Згуртувались на спортивному полі заради перемоги — в Україні пройшов благодійний турнір з футболу
0:03:27
Герої України
Семеро сміливців вивозили снаряди для ЗСУ з гарячих точок: як їм вдалося зробити майже неможливе
0:03:53
Грим
Грим для військових — як в Одесі працівники кіношколи допомагають бійцям ЗСУ маскуватись
0:04:05
Волонтери з Польщі
Поляки прибули до України та знімають влоги про злочини росіян у гарячих точках
Більше відео
ярмарка
Читати далі
Гастрономія, патріотичний одяг, сувеніри: у Києві на ВДНГ відкрився ярмарок українського
Ілля Матвієнко
Читати далі
Мати померла на руках, а російські військові хотіли відправити до Москви. Як 10-річного Іллю рятували від рук окупантів

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь