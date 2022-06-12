Надпотужна держава – якою буде Україна після війни

Україну вже сьогодні називають найбільш боєздатною країною Європи. Ми маємо чимало успішних власних розробок. А повномасштабна війна показала, що вже сьогодні наша армія — найбоєздатніша в Європі.

Наші захисники успішно воюють із російськими окупантами, які мають значну кількісну перевагу. Та все ж у нас немає повноцінного військово-промислового комплексу. Як наслідок, сьогодні ситуація на фронті залежить від партнерів.

Тож, очевидно, що після завершення цієї війни та з таким сусідом, як Росія, у нас єдиний вихід – зробити Україну надпотужною державою, яка буде здатна оборонятися сама. Тому потрібно будувати самодостатню сучасну оборонку.

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Насамперед необхідна потужна протиповітряна оборона. Система Залізний купол уже давно подарувала жителям Ізраїля спокійний сон. Про це зараз мріють і українці.

Також, звісно, потрібні інноваційні технології та завжди наповнена армія, забезпечена як зброєю, так і технікою. Тож треба шукати партнерів для взаємовигідної співпраці та спільного виробництва зброї та техніки.

Експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілія Куса говорить, що цього не варто боятися.

Ця війна показала, що зовнішні партнери – це добре, але потрібно відстоювати свої інтереси в життєво важливих сферах.

Читати на тему Не лише Javelin та Stinger: яку зброю Україна отримує від західних партнерів та чого ще не вистачає Яку зброю постачають західні партнери в Україну та як нові види озброєння можуть змінити хід війни.

Окрім партнерства, треба підтягнути й українську освіту, особливо технічну та інженерну. Бо навики ми маємо, розробити техніку можемо, а от протестувати її для нас дорого.

Крім того, варто налагодити різні шляхи фінансування. Крім партнерських коштів, мають бути грантові фонди та цільова державна підтримка.

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