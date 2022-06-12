Сверхмощное государство – какой будет Украина после войны

Украину уже сегодня называют самой боеспособной страной Европы. У нас есть немало успешных собственных разработок. А полномасштабная война показала, что уже сегодня наша армия — самая боеспособная в Европе.

Наши защитники успешно воюют с российскими оккупантами, имеющими значительное превосходство в количестве. И все же у нас нет полноценного военно-промышленного комплекса. Как следствие — сегодня ситуация на фронте зависит от партнеров.

Очевидно, что после завершения этой войны и с таким соседом, как Россия, у нас единственный выход – сделать Украину сверхмощным государством, которое будет способно обороняться само. Потому нужно строить самодостаточную современную оборонку.

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В первую очередь необходима мощная противовоздушная оборона. Система Железный купол уже давно подарила жителям Израиля спокойный сон. Об этом сейчас мечтают и украинцы.

Также, конечно, нужны инновационные технологии и всегда наполненная армия, снабженная как оружием, так и техникой. Следовательно, нужно искать партнеров для взаимовыгодного сотрудничества и совместного производства оружия и техники.

Эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса говорит, что этого не стоит опасаться.

Эта война показала, что внешние партнеры это хорошо, но нужно отстаивать свои интересы в жизненно важных сферах.

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Кроме партнерства, нужно подтянуть и украинское образование, особенно техническое и инженерное. Потому что навыки у нас есть, разработать технику можем, а вот протестовать ее для нас дорого.

Кроме того, следует наладить разные пути финансирования. Помимо партнерских средств, должны быть грантовые фонды и целевая государственная поддержка.

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