Железный купол в Израиле: что это и как работает система ПВО

Для своей защиты Государство Израиль использует систему ПВО Железный купол. Рассказываем, что нужно знать о ней.

Что такое система ПВО Железный купол

Эта система противоракетной обороны установлена ​​в Израиле. Она охраняет территорию страны, перехватывая и уничтожая ракеты малой и средней дальности.

Разработка — израильская, но Соединенные Штаты оказывают финансовую поддержку израильскому Железному куполу уже около десяти лет. США потратили $1,6 млрд на его производство и техническое обслуживание.

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Характеристики ПВО Железный купол

Железный купол представляет собой мобильную и всепогодную систему ПВО. Она способна замечать и уничтожать тактические неуправляемые ракеты и артиллерийские снаряды, выпущенные с расстояния от 4 до 70 км с траекторией, которая может угрожать населенным пунктам.

А в 2015 году купол получил возможность уничтожать маневровые БПЛА.

Железный купол — не оружие, ведь его основная задача — защита гражданского населения от баллистических и крылатых ракет, снарядов и других воздушных угроз.

Для этой системы ПВО была использована технология, ранее созданная для системы SPYDER фирмы Рафаэль. Также Железный купол может поражать самолеты на высоте до 10 км.

Из чего состоит Железный купол

Каждая отдельная система Железного купола состоит из радара, контрольного центра и пускового модуля. Радар и контрольный центр распознают ракеты сразу после запуска и в считанные секунды вычисляют траекторию их полета, а также ориентировочное место приземления.

А пусковая установка состоит из трех-четырех модулей по 20 ракет каждая.

Ракета-перехватчик запускается только в том случае, если система рассчитала, что вражеский выстрел может попасть по густонаселенному району. Такие ракеты могут маневрировать в воздухе. Однако они не попадают во вражескую ракету, а взрываются рядом.

Ракета перехвата имеет радиус действия в 70 км. Также Железный купол может прикрывать сухопутные войска, совершающие маневры и корабли.

А вот стоимость установки немаленькая — от $50 млн за батарею. Каждый запуск ракеты-перехватчика стоит десятки тысяч долларов.

Ранее мы более подробно рассказывали, что такое система ПВО, как она работает и как распознать ее звук.

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