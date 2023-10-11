Твоя безопасность

Железный купол в Израиле: что это и как работает система ПВО

Богдана Макалюк, редактор сайта 11 октября 2023, 09:45
Що таке Залізний купол
Фото: Unsplash

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