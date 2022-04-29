Словно салют, но страшнее. Что такое ПВО и как определить его работу по звуку

Бомба, пушка, ракета – когда-то это были слова песни, а теперь это названия композиций, которые должно различать не мобильное приложение, а ПВО.

О нем множество разговоров, а слова после громких взрывов, что работает ПВО, звучат как хорошее успокаивающее.

Однако что это такое, как оно работает и как распознать звуки его работы, объясняем далее.

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Что такое ПВО

Противовоздушная оборона (ПВО) – это все меры, направленные на предотвращение или уменьшение действенности вражеского воздушного удара.

Используется для защиты военно-морских, наземных и воздушных сил в любом месте.

Выполнять такую ​​оборону могут наземные, подземные и воздушные оружейные системы, а также связанные с ними сенсорные системы, средства управления и наблюдения.

Противовоздушная оборона бывает

военная

объектовая

корабельная

воздушная

наземная

радиотехническая

Как работает ПВО

Проще всего, чтобы объяснить, как работает ПВО, нужно воспринимать его, как то же оружие, поскольку так оно и есть.

Просто оно срабатывает против летательных объектов врага, которые появляются в воздушном пространстве Украины и угрожают как жизни граждан, так и важным стратегическим объектам.

Когда срабатывает сигнал воздушной тревоги, в то же время противовоздушная оборона занимает свои позиции и приводит системы в готовность, чтобы в случае необходимости перехватить удар противника.

Во время войны ПВО не находится на одном месте, поскольку таким образом враг мог бы вычислить их местонахождение и уничтожить оборону местности.

Как распознать звук ПВО

Как объясняет АрмияInform, наша противовоздушная оборона работает со звуком, похожим на выстрел салютной установки или разрыв достаточно большой петарды.

Он может быть очень громким и тянуть за собой определенное эхо. За несколько секунд до срабатывания ПВО можно увидеть вспышку света в небе.

Однако когда ПВО сработало, не нужно расслабляться. Поскольку враг коварен и если он начал удары, значит они могут продолжиться.

В случае, если вы не успели к тому моменту спрятаться в укрытии, следует как можно скорее туда отправиться.

Напомним, раньше мы рассказывали, как работают сирены воздушной тревоги и почему после нее ничего не происходит.