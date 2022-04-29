Словно салют, но страшнее. Что такое ПВО и как определить его работу по звуку

Даниэла Долотова, редактор сайта 30 апреля 2022, 01:00
Що таке ППО і як воно працює
Фото: Unsplash

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