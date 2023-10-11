Залізний купол в Ізраїлі: що це та як працює система ППО

Для свого захисту Держава Ізраїль використовує систему ППО Залізний купол. Розповідаємо, що треба знати про неї.

Що таке Залізний купол

Ця система протиракетної оборони, встановлена в Ізраїлі, охороняє територію держави, перехоплюючи та знищуючи ракети малої дальності.

Розробка — ізраїльська, але Сполучені Штати надають фінансову підтримку ізраїльському Залізному куполу вже близько десяти років. США витратили $1,6 млрд на його виробництво і технічне обслуговування.

Зараз також дивляться

Характеристики ППО Залізний купол

Залізний купол є мобільною та всепогодною системою ППО. Вона здатна помічати та знищувати тактичні некеровані ракети та артилерійські снаряди, випущені з відстані від 4 до 70 км з траєкторією, що може загрожувати населеним пунктам.

А 2015 року купол отримав можливість знищувати маневрові безпілотники.

Залізний купол не є зброєю, адже його основне завдання — захист цивільного населення від балістичних та крилатих ракет, снарядів та інших повітряних загроз.

Для цієї системи ППО була використана технологія, яка раніше була створена для системи SPYDER фірми Рафаель. Також Залізний купол може вражати літаки на висоті до 10 км.

З чого складається Залізний купол

Кожна окрема система Залізного купола складається з радара, контрольного центру та пускової установки. Радар та контрольний центр розпізнають ракети одразу після запуску і за лічені секунди обчислюють траєкторію її польоту, а також орієнтовне місце приземлення.

А пускова установка складається з трьох-чотирьох модулів по 20 ракет кожна.

Ракета перехоплення запускається лише в тому разі, якщо система розрахувала, що ворожий постріл може поцілити по густонаселеному району. Такі ракети можуть маневрувати у повітрі. Проте вони не влучають у ворожу ракету, а вибухають поруч.

Ракета-перехоплення має радіус дії 70 км. Також Залізний купол може прикривати сухопутні війська, які здійснюють маневри, та кораблі.

А от вартість установки чимала — від $50 млн за батарею. І кожен запуск ракети-перехоплювача коштує десятки тисяч доларів.

Раніше ми детальніше розповідали, що таке система ППО, як вона працює та як розпізнати її за звуком.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.