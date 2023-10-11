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Залізний купол в Ізраїлі: що це та як працює система ППО

Богдана Макалюк, редакторка сайту 11 Жовтня 2023, 09:45
Що таке Залізний купол
Фото: Unsplash

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