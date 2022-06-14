Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 14 червня

Раніше радянська влада боролась з українськими поетами, тепер російські війська намагаються позбутись всієї нації. Проте творців своєї долі, що пишуть історію в реальному часі, знищити просто неможливо.

А поки ЗСУ замість пера, взялись до зброї та захищають нашу незалежність, мирному населенню потрібно не втрачати пильність та дослухатись до українського Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 14 червня 2022 року

На Сіверському напрямку противник обстріляв з мінометів і гранатометів райони населених пунктів Запсілля Сумської області та Гірськ і Грем’яч Чернігівської області.

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На Слобожанському напрямку противник систематично обстрілює позиції підрозділів Сил оборони.

На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на спробах порушення логістичних маршрутів постачання угруповання наших військ, яке діє на Слов’янському напрямку.

На Слов’янському напрямку противник здійснив спробу ведення штурмових дій в Богородичному, успіху не мав, відійшов, закріплюється в північно-західній частині населеного пункту.

На Донецькому напрямку окупанти намагаються оточити підрозділи наших військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєверодонецьк, Борівське.

На Бахмутському напрямку ворог продовжував обстріли позицій наших військ зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

На Сєвєродонецькому напрямку противник вів штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, здійснив наступ на позиції наших військ в районі Метьолкіного, успіху не мав.

Використовуючи результати вогневого ураження, противник вів бойові дії на напрямках населених пунктів Тошківка – Устинівка, Оріхове – Золоте, Комишуваха – Врубівка, Василівка – Білогорівка, Ниркове – Миколаївка, Доломітне – Новолуганське, успіху не мав.

Ворог продовжує посилення угруповання військ, що діє на Криворізькому напрямку.

Нагадаємо, в неділю, 22 травня, Верховна Рада проголосувала за продовження загальної мобілізації в Україні на 90 днів – до 23 серпня. Читай, що потрібно знати про мобілізацію та які є хвилі.