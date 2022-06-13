Пролетарії проти ліриків. Як радянська влада воювала з українськими поетами

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Катерина Павловська, Журналістка програми Факти ICTV 13 Червня 2022, 11:00
Василь Стус
Фото: Depositphotos

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