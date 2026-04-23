На пʼятому році війни 71% українців досі споживають російський контент: дослідження

На п’ятому році повномасштабної війни російськомовний контент залишається частиною побуту більшості українців. Нове дослідження компанії Gradus Research, презентоване 21 квітня, виявило: 71% громадян досі споживають продукт агресора, а 18% роблять це щодня. Найвразливіша група — підлітки.

Головна причина — не ідеологія, а звичка та відсутність якісної української альтернативи. Про це пише Мінкульт.

Тисячовесна: 4 мільярди на культурний фронт

Щоб змінити ситуацію, держава запускає масштабну програму Тисячовесна. На створення вітчизняного кіно, серіалів та музики спрямують 4 мільярди гривень.

Віцепрем’єрка Тетяна Бережна пояснила:

Програма базується на реальних потребах українців. Контент — це потужний інструмент впливу, який ми маємо наповнити власними сенсами. Наша суперсила — вміти створювати продукт з ідеї навіть у найтемніші часи.

Що і як ми споживаємо

Дослідження Gradus показало парадокс: 48% людей шукають у медіа розради від стресу, обираючи розважальний сегмент (60%). Проте понад 80% опитаних хочуть бачити глибокий контент, що пояснює контекст подій.

Максим Копилов (Gradus) виділив ключові тренди:

Українська мова в медіа випереджає її використання в побуті.

Відео — домінантний формат на всіх платформах.

Аудиторія готова до змін, якщо продукт буде якісним.

Культура як питання нацбезпеки

Заступниця Керівника Офісу Президента Олена Ковальська наголосила: культура сьогодні — це фронт:

Ми працюємо над тим, щоб переконати світові стримінги обмежити російський контент в Україні. У плані стійкості країни культурні питання стали одним із десяти ключових пунктів. Такої підтримки галузі, як зараз, ще не було.

Експерти зазначають, що ми живемо в умовах когнітивної війни. Засновниця Gradus Євгенія Близнюк вважає нашими головними силами єдність та почуття гумору. Голова Наглядової ради УКФ Наталія Кривда додала:

Культура — це клей суспільства та мотивація бути господарями на своїй землі. Ми маємо інвестувати в неї як у питання безпеки.

Радник Міністра оборони Сергій Стерненко підсумував, що українська культура виявилася сильнішою за століття спроб її знищити:

— Нищення еліти — це форма геноциду. Але наша культура жива, і я переконаний: на відміну від РФ, вона існуватиме й надалі.

Як подати заявку

Прийом проєктів на програму Тисячовесна триває до 28 травня. Гранти доступні для кіно, анімації, музики та візуального мистецтва. Це шанс для творців витіснити ворожий продукт якістю, що змусить українців остаточно змінити свої медіазвички.

Цікаво, що підлітки 14–17 років найчастіше слухають російськомовний контент. У цьому віці музика та відеоконтент — це не просто розвага, а засіб самовираження та пошуку ідентичності.

