На пятом году войны 71% украинцев до сих пор потребляют российский контент: исследование

На пятом году полномасштабной войны русскоязычный контент остается частью быта большинства украинцев. Новое исследование компании Gradus Research, представленное 21 апреля, выявило: 71% граждан до сих пор потребляют продукт агрессора, а 18% делают это ежедневно. Самая уязвимая группа — подростки.

Главная причина — не идеология, а привычка и отсутствие качественной украинской альтернативы. Об этом пишет Минкульт.

Тысячевесна: 4 миллиарда на культурный фронт

Чтобы изменить ситуацию, государство запускает масштабную программу Тысячевесна. На создание отечественного кино, сериалов и музыки направят 4 миллиарда гривен.

Вице-премьер Татьяна Бережная объяснила:

Программа базируется на реальных потребностях украинцев. Контент — это мощный инструмент влияния, который мы должны наполнить собственными смыслами. Наша суперсила — уметь создавать продукт из идеи даже в самые темные времена.

Что и как мы потребляем

Исследование Gradus показало парадокс: 48% людей ищут в медиа отдыха от стресса, выбирая развлекательный сегмент (60%). Тем не менее, более 80% опрошенных хотят видеть глубокий контент, объясняющий контекст событий.

Максим Копылов (Gradus) выделил ключевые тренды:

Украинский язык в медиапотреблении опережает его использование в быту.

Видео — доминирующий формат на всех платформах.

Аудитория готова к изменениям, если продукт будет качественным.

Культура как вопрос нацбезопасности

Заместитель Руководителя Офиса Президента Елена Ковальская подчеркнула: культура сегодня — это фронт:

Мы работаем над тем, чтобы убедить мировые стриминги ограничить российский контент в Украине. В плане стойкости страны культурные вопросы стали одним из десяти ключевых пунктов. Такой поддержки отрасли, как сейчас, еще никогда не было.

Эксперты отмечают, что мы живем в условиях когнитивной войны. Основательница Gradus Евгения Близнюк считает нашими главными силами единство и чувство юмора. Глава Наблюдательного совета УКФ Наталия Кривда добавила:

Культура — это клей общества и мотивация быть хозяевами на своей земле. Мы должны инвестировать в нее как в вопрос безопасности.

Советник Министра обороны Сергей Стерненко подытожил, что украинская культура оказалась сильнее столетий попыток ее уничтожить:

Уничтожение элиты — это форма геноцида. Но наша культура жива, и я убежден: в отличие от РФ, она будет существовать и в дальнейшем.

Как подать заявку

Прием проектов на программу Тысячевесна длится до 28 мая. Гранты доступны для кино, анимации, музыки и визуального искусства. Это шанс для творцов вытеснить вражеский продукт качеством, которое заставит украинцев окончательно изменить свои медиапривычки.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!