Зеленський призначив нових очільників СБУ у Києві та кількох областях

Президент України Володимир Зеленський провів серію важливих кадрових змін у Службі безпеки України. Відповідні укази №№333/2026-339/2026, датовані 22 квітня, з’явилися на сайті глави держави. Зміни торкнулися ключових управлінь — столичного, харківського та херсонського.

Головною новиною стало призначення нового очільника СБУ в Києві та області. Цю стратегічну посаду обійняв Артем Борисевич, якого перевели з Херсона.

На посаді начальника Головного управління СБУ в місті Києві та Київській області він замінить Артема Бондаренка, який керував столичним управлінням з серпня 2022 року (до слова, Бондаренко, що раніше очолював СБУ на Львівщині, у 2025 році отримав звання бригадного генерала).

Хто очолив регіональні управління

На Херсонщині на місце Борисевича, який пішов на підвищення до Києва, призначено Володимира Вавруха. Для херсонського управління це логічне продовження курсу, адже Борисевич свого часу пройшов шлях від керівника відділу внутрішньої безпеки до начальника управління саме в цьому регіоні.

Тим часом на Харківщині новим керівником став Денис Лутій. Він замінить на посаді досвідченого Олександра Куця.

Послужні списки: кого звільнили та кого призначили

Олександр Куць очолював Харківське управління з липня 2022 року. Його біографія вражає: свого часу він керував СБУ в Донецькій та Луганській областях, а у 2018-2019 роках навіть був головою Донецької ОДА. Його відставка та прихід Дениса Лутія знаменують новий етап у безпековій політиці прикордонного регіону.

Щодо столичного напрямку, то Артем Борисевич приходить у Київ як фахівець, що загартувався під час оборони та деокупації Херсонщини. Своєю чергою звільнений Артем Бондаренко залишає посаду після майже чотирьох років роботи у київському ГУ.

