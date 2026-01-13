Для тебе Новини

Рада звільнила Василя Малюка з посади голови СБУ — що відомо

Юлія Хоменко, редакторка сайту 13 Січня 2026, 14:36 2 хв.
Василь Малюк іде з посади голови СБУ
Фото Facebook

