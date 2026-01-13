Рада звільнила Василя Малюка з посади голови СБУ — що відомо

Верховна Рада України на засіданні у вівторок, 13 січня, ухвалила рішення про відставку Голови Служби безпеки України Василя Малюка. Відповідну постанову підтримали 235 народних депутатів.

Процедура звільнення розпочалася після офіційного подання Президента України Володимира Зеленського.

Відомо, що голосуванню у сесійній залі передувала зустріч глави держави з очільником СБУ. Під час цієї розмови Зеленський та Малюк не лише підбили підсумки роботи, а й обговорили потенційні кандидатури фахівців, які можуть очолити відомство у майбутньому.

Малюк залишається в системі для особливих завдань

Попри те, що Василь Малюк залишає керівне крісло, він не йде зі спецслужби. Коментуючи своє рішення, він зазначив, що продовжить працювати в структурі СБУ. Його нова роль буде пов’язана з розробкою та реалізацією асиметричних спеціальних операцій стратегічного рівня — напрямку, який став особливо ефективним під час повномасштабної війни.

Таким чином, відставка Малюка виглядає не як звільнення в нікуди, а як перехід досвідченого управлінця на вузькоспеціалізований та критично важливий для фронту напрямок.

Нагадаємо, Василь Малюк очолював Службу безпеки з липня 2022 року (спочатку як в.о., а згодом був затверджений на посаді). Під його керівництвом СБУ провела низку унікальних операцій, зокрема атаку на Кримський міст та морські рейди за допомогою дронів-камікадзе.

Хто саме стане наступником Малюка, парламент має визначити найближчим часом після внесення відповідної пропозиції від Президента.

Водночас ці зміни є лише частиною ширшого кадрового пазла. Нещодавно стало відомо про ще одне стратегічне призначення, яке суттєво змінить конфігурацію в Офісі Президента. Кирило Буданов очолить Офіс президента — відповідне рішення вже прийняв Володимир Зеленський.

