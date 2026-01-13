Рада уволила Василия Малюка с должности главы СБУ — что известно

Верховная Рада Украины на заседании во вторник, 13 января, приняла решение об отставке Главы Службы безопасности Украины Василия Малюка. Соответствующее постановление поддержали 235 народных депутатов.

Процедура увольнения началась после официального представления Президента Украины Владимира Зеленского.

Известно, что голосованию в сессионном зале предшествовала встреча главы государства с руководителем СБУ. Во время этого разговора Зеленский и Малюк не только подвели итоги работы, но и обсудили потенциальные кандидатуры специалистов, которые могут возглавить ведомство в будущем.

Малюк остается в системе для особых задач

Несмотря на то, что Василий Малюк покидает руководящее кресло, он не уходит из спецслужбы. Комментируя свое решение, он отметил, что продолжит работать в структуре СБУ. Его новая роль будет связана с разработкой и реализацией асимметричных специальных операций стратегического уровня — направления, которое стало особенно эффективным во время полномасштабной войны.

Таким образом, отставка Малюка выглядит не как увольнение «в никуда», а как переход опытного управленца на узкоспециализированное и критически важное для фронта направление.

Напомним, Василий Малюк возглавлял Службу безопасности с июля 2022 года (сначала как и.о., а позже был утвержден в должности). Под его руководством СБУ провела ряд уникальных операций, в частности атаку на Крымский мост и морские рейды с помощью дронов-камикадзе.

Кто именно станет преемником Малюка, парламент должен определить в ближайшее время после внесения соответствующего предложения от Президента.

В то же время, эти изменения являются лишь частью более широкого кадрового пазла. Недавно стало известно еще об одном стратегическом назначении, которое существенно изменит конфигурацию в Офисе Президента. Кирилл Буданов возглавит офис президента — соответствующее решение уже принял Владимир Зеленский.

