Рада уволила Дениса Шмыгаля с должности министра обороны: детали

Верховная Рада Украины поддержала отставку Дениса Шмыгаля с должности главы оборонного ведомства. Соответствующее решение было принято во время сегодняшнего пленарного заседания, о чем сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Решение об увольнении было принято большинством голосов. За отставку проголосовали 265 народных избранников. Ожидается, что следующим шагом парламента станет рассмотрение кандидатуры Шмыгаля на должность первого вице-премьер-министра — министра энергетики.

Полгода на страже: дроны, фортификации и украинское оружие

Перед голосованием за отставку Денис Шмыгаль выступил с лаконичным, но содержательным отчетом о результатах своей деятельности во главе Минобороны в течение последних шести месяцев.

Ключевые цифры и достижения, озвученные Шмыгалем:

Д роновая армия: За полгода войско получило невероятное количество беспилотных систем — 2,2 млн дронов разных типов. Львиную долю из них составляют 1,8 млн FPV-дронов, которые стали ключевым инструментом на поле боя;

Ставка на отечественного производителя: Минобороны радикально изменило приоритеты закупок. Доля украинского оружия на фронте существенно возросла: если в 2024 году у украинских производителей покупали 46% вооружения, то сейчас этот показатель достиг 76% в рамках централизованных закупок.

Финансовая децентрализация: Министр вспомнил об успешном внедрении механизма прямого финансирования бригад, что позволило боевым подразделениям быстрее закрывать насущные потребности.

Защита и контракты: Шмыгаль акцентировал внимание на активном развитии оборонных рубежей и разработке контрактов с четко определенными сроками службы.

Однако не все парламентарии проголосовали за отставку, среди таких — представители фракции Голос.

Напомним, недавно Зеленский отправил Василия Малюка в отставку с должности главы СБУ.

