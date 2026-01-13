Для тебя Новости

Рада уволила Дениса Шмыгаля с должности министра обороны: детали

Юлия Хоменко, редактор сайта 13 января 2026, 14:05 2 мин.
Рада уволила Шмыгаля с должности министра обороны:
Фото Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь