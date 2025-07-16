Рада отправила Дениса Шмыгаля в отставку — когда выберут нового премьер-министра

Верховная Рада отправила премьер-министра Дениса Шмыгаля в отставку. Также депутаты проголосовали за увольнение всего правительства, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Шмыгаль уходит в отставку: детали

За отставку Шмыгаля был отдан 261 голос. В настоящее время все министры находятся в статусе исполняющих обязанности.

По словам Железняка, голосование за нового премьер-министра и обновленный состав правительства состоится завтра, 17 июля. Ранее Зеленский официально сообщил, что предложил этот пост министру экономики Юлии Свириденко.

Чем запомнился Денис Шмыгаль в должности премьера

Шмыгаль стал рекордсменом по времени занимания должности премьер-министра. Ему единственному удалось возглавлять правительство более пяти лет.

До получения должности в Кабмине политик руководил Бурштынской ТЭС и возглавлял Ивано-Франковскую областную администрацию. Также был заместителем начальника главного управления Миндоходов во Львовской области, занимал руководящие должности во Львовской ОГА.

С 4 февраля по 4 марта 2020 года был Вицепремьер-министром Украины, Министром развития общин и территорий. 4 марта 2020 года Зеленский назначил Дениса Шмыгаля на должность Алексея Гончарука.

15 июля 2025 года Шмыгаль сообщил, что написал заявление об отставке с должности премьер-министра.

— Благодарю наших защитников и защитниц, которые держат фронт и берегут Украину! Благодарю президента Украины Владимира Зеленского за доверие! Спасибо всей команде за неутомимый труд ради нашего государства! Слава Украине! — добавил он под фото заявления.

Затем Зеленский заявил, что хотел бы видеть его в должности министра обороны:

— Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезен позициям министра обороны Украины — именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности.

Напомним, недавно Руслан Кравченко стал новым генеральным прокурором Украины.

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