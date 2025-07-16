Рада отправила Дениса Шмыгаля в отставку — когда выберут нового премьер-министра

Верховная Рада отправила премьер-министра Дениса Шмыгаля в отставку. Также депутаты проголосовали за увольнение всего правительства, сообщил нардеп Ярослав Железняк. Шмыгаль уходит в отставку: детали За отставку Шмыгаля был отдан 261 голос. В настоящее время все министры находятся в статусе исполняющих обязанности. По словам Железняка, голосование за нового премьер-министра и обновленный состав правительства состоится завтра, 17 июля. Ранее Зеленский официально сообщил, что предложил этот пост министру экономики Юлии Свириденко. Читать по теме Юлия Свириденко – новая кандидатка на пост премьера: главное о ней Президент Украины Владимир Зеленский инициировал кардинальные изменения в системе исполнительной власти. Читай детали. Чем запомнился Денис Шмыгаль в должности премьера Шмыгаль стал рекордсменом по времени занимания должности премьер-министра. Ему единственному удалось возглавлять правительство более пяти лет. До получения должности в Кабмине политик руководил Бурштынской ТЭС и возглавлял Ивано-Франковскую областную администрацию. Также был заместителем начальника главного управления Миндоходов во Львовской области, занимал руководящие должности во Львовской ОГА. С 4 февраля по 4 марта 2020 года был Вицепремьер-министром Украины, Министром развития общин и территорий. 4 марта 2020 года Зеленский назначил Дениса Шмыгаля на должность Алексея Гончарука. 15 июля 2025 года Шмыгаль сообщил, что написал заявление об отставке с должности премьер-министра. — Благодарю наших защитников и защитниц, которые держат фронт и берегут Украину! Благодарю президента Украины Владимира Зеленского за доверие! Спасибо всей команде за неутомимый труд ради нашего государства! Слава Украине! — добавил он под фото заявления. Затем Зеленский заявил, что хотел бы видеть его в должности министра обороны: — Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезен позициям министра обороны Украины — именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности. Напомним, недавно Руслан Кравченко стал новым генеральным прокурором Украины. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Верховная Рада, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter