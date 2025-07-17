Юлия Свириденко – новая кандидатка на пост премьера: главное о ней

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал кардинальные изменения в системе исполнительной власти, предложив первому вице-премьер-министру – министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство страны. Это предложение прозвучало во время рабочей встречи, посвященной ключевым вопросам устойчивости и развития государства.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

А уже с утра 17 июля президент внес в Верховную Раду представление о назначении Свириденко на должность премьер-министра Украины. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Представление сначала будет рассматривать Комитет по вопросам организации государственной власти, только потом его рассмотрит Верховная Рада. На сайте парламента также говорится, что президент Зеленский внес и представление о назначении Дениса Шмыгаля министром обороны, а Андрея Сибиги — министром иностранных дел.

Встреча Зеленского и Свириденко

Во время встречи с Юлией Свириденко, президент заслушал детальный доклад о ходе выполнения договоренностей с международными партнерами, в частности с Европейским Союзом и Соединенными Штатами, относительно предоставления Украине всесторонней поддержки.

Владимир Зеленский подчеркнул насущную необходимость ускорить реализацию мер, направленных на укрепление обороноспособности и социальной стабильности.

— Должны как можно быстрее реализовать всё, что может поддержать устойчивость нашего государства и общества, — подчеркнул глава государства.

Ключевыми темами обсуждения стали конкретные шаги для:

укрепления экономики Украины — поиск новых драйверов роста и стабилизация финансовой системы в условиях военного положения;

расширения социальных программ — усиление поддержки граждан, пострадавших от войны, и внутренне перемещенных лиц;

масштабирования собственного производства оружия — наращивание мощностей отечественного оборонно-промышленного комплекса для обеспечения потребностей Сил обороны.

Именно для эффективного решения этих задач, по словам президента, начинается трансформация правительства.

С этой целью начинаем трансформацию системы исполнительной власти в Украине. Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу, — заявил Владимир Зеленский.

Глава государства также сообщил, что ожидает от Юлии Свириденко представления программы действий будущего обновленного правительства в ближайшее время.

Что известно о Юлии Свириденко

Юлия Анатольевна Свириденко, 1985 года рождения, является опытным управленцем с глубокими знаниями в экономической сфере.

Она родилась в Чернигове. Окончила с отличием Киевский национальный торгово-экономический университет по специальности менеджмент антимонопольной деятельности. Также является сертифицированным специалистом по оценке бизнеса, недвижимости и ценных бумаг.

Свою карьеру она начинала в Чернигове. В 2015 году стала советником главы Черниговской ОГА, а затем возглавила департамент экономического развития. Прошла путь до исполняющей обязанности главы Черниговской областной государственной администрации в 2018 году.

В 2020 году была назначена первым заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Позже работала заместителем руководителя Офиса Президента Украины.

С 4 ноября 2021 года Юлия Свириденко занимает должность первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины, где отвечает за ключевые направления экономической политики государства.

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