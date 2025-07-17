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Юлія Свириденко — нова кандидатка на пост прем’єра: головне про неї

Юлія Хоменко, редакторка сайту 17 Липня 2025, 10:30 3 хв.
Фото до: Зеленський запропонував Свириденко очолити уряд: що відомо про кандидатку
Фото Сайт президента України

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