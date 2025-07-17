Юлія Свириденко — нова кандидатка на пост прем’єра: головне про неї

Президент України Володимир Зеленський ініціював кардинальні зміни у системі виконавчої влади, запропонувавши першій віце-прем’єр-міністерці — міністерці економіки Юлії Свириденко очолити уряд країни. Ця пропозиція пролунала під час робочої зустрічі, присвяченої ключовим питанням стійкості та розвитку держави.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

А вже зранку 17 липня президент вніс у Верховну Раду подання про призначення Свириденко на посаду премʼєр-міністра України. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Подання спершу розглядатиме Комітет з питань організації державної влади, тільки потім його розгляне Верховна Рада. На сайті парламенту також йдеться, що президент Зеленський вніс і подання про призначення Дениса Шмигаля міністром оборони, а Андрія Сибіги — міністром закордонних справ.

Зустріч Зеленського та Свириденко

Під час зустрічі з Юлією Свириденко, президент заслухав детальну доповідь про хід виконання домовленостей із міжнародними партнерами, зокрема з Європейським Союзом та Сполученими Штатами, щодо надання Україні всебічної підтримки.

Володимир Зеленський наголосив на нагальній потребі прискорити реалізацію заходів, спрямованих на зміцнення обороноздатності та соціальної стабільності.

— Маємо якнайшвидше реалізувати все, що може підтримати стійкість нашої держави та суспільства, – підкреслив глави держави.

Ключовими темами обговорення стали конкретні кроки для:

зміцнення економіки України — пошук нових драйверів росту та стабілізація фінансової системи в умовах воєнного стану;

розширення соціальних програм — посилення підтримки громадян, які постраждали від війни, та внутрішньо переміщених осіб;

масштабування власного виробництва зброї — нарощування потужностей вітчизняного оборонно-промислового комплексу для забезпечення потреб Сил оборони.

Саме для ефективного вирішення цих завдань, за словами президента, розпочинається трансформація уряду.

З цією метою починаємо трансформацію системи виконавчої влади в Україні. Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу, — заявив Володимир Зеленський.

Глава держави також повідомив, що очікує від Юлії Свириденко представлення програми дій майбутнього оновленого уряду найближчим часом.

Що відомо про Юлію Свириденко

Юлія Анатоліївна Свириденко, 1985 року народження, є досвідченою управліницею з глибокими знаннями в економічній сфері.

Вона народилася у Чернігові. Закінчила з відзнакою Київський національний торгівельно-економічний університет за спеціальністю “менеджмент антимонопольної діяльності”. Також є сертифікованою спеціалісткою з оцінки бізнесу, нерухомості та цінних паперів.

Свою кар’єру вона розпочинала у Чернігові. У 2015 році стала радницею голови Чернігівської ОДА, а згодом очолила департамент економічного розвитку. Пройшла шлях до виконувачки обов’язків голови Чернігівської обласної державної адміністрації у 2018 році.

У 2020 році була призначена першою заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Пізніше працювала заступницею керівника Офісу Президента України.

З 4 листопада 2021 року Юлія Свириденко обіймає посаду першої віце-прем’єр-міністерки — міністерки економіки України, де відповідає за ключові напрямки економічної політики держави.

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