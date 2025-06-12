Михайло Драпатий завершує роботу в Сухопутних військах: яких змін досягнув на посаді

Генерал-майор Михайло Драпатий завершив свою піврічну каденцію на чолі Сухопутних військ Збройних Сил України.

Про це він особисто повідомив у своєму дописі на Facebook.

Драпатий розповів, що протягом значної частини цього періоду він також виконував обов’язки командувача ОСУВ Хортиця, що іноді вимагало управління процесами на відстані.

Залишаючи посаду, генерал зазначив, що робить це зі спокійною совістю, висловлюючи надію на продовження та успішне завершення всіх важливих починань.

Він відверто описав стан Командування Сухопутних військ на момент його призначення як “управлінську стагнацію”, де “духу розвитку” бракувало.

Його ключовим завданням було зрушити цю систему.

За шість місяців вдалося оновити майже половину керівного складу Командування, зосередившись на тих функціях, які є критично важливими для якісного формування та розвитку сучасного війська.

— Залишаю по собі сильну команду — бойову, ініціативну, орієнтовану на результат. Це люди, які не бояться брати відповідальність, ухвалювати рішення, змінювати підходи. Вони здатні продовжити трансформацію, яку ми розпочали, — підкреслив Драпатий.

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Ключові досягнення та зміни, ініційовані Драпатим:

Мобілізація та ТЦК: понад половину керівного складу територіальних центрів оновлено. У Командуванні з’явилися нові відповідальні особи за персонал та мобілізацію. Наразі триває пошук нової, відкритої та справедливої моделі роботи ТЦК, яка б унеможливлювала корупційні практики.

Підготовка: розпочато структурну перебудову системи бойового навчання. Зміни торкнулися командувача підготовки та частини керівництва. Деякі навчальні центри були очищені, а програми оновлені. Основний акцент тепер робиться на реальній готовності до першого бою, а не лише на формальному навчанні. Активно розвивається базова загальновійськова підготовка у бригадах.

БпЛА, РЕБ, кібербезпека: до управлінь залучено нових, молодих керівників безпосередньо з фронту. Розширення підрозділів безпілотних апаратів відбувається за критерієм ефективності, а не лояльності.

Цифровізація: впроваджуються сучасні бойові та тилові системи, які адаптовані саме до потреб бойових підрозділів, а не до інтересів постачальників.

Логістика: командування логістики трансформується у сервісну структуру, що працює на користь підрозділів. Створюється сучасний логістичний хаб з цифровими інструментами та новою системою пріоритетів.

Комунікація: системна комунікація будується на відповідальності, а не на “залякуванні чи моралізаторстві”. Метою є переконливий голос Сухопутних військ як всередині країни, так і на міжнародній арені.

Боротьба з корупцією: запущено системну протидію корупційним практикам, конфлікту інтересів та торгівлі посадами. Генерал зазначає, що вже є перші відчутні результати.

Михайло Драпатий визнав, що результат не ідеальний і можна було зробити більше.

Проте він наголосив, що не шкодує про жоден день цієї роботи, віддавши їй усі свої знання та досвід.

За його словами, Командування Сухопутних військ перебуває лише на початку шляху до повних змін.

Подальша кар’єра генерала Драпатого:

Варто нагадати, що 1 червня Михайло Драпатий вже подавав рапорт про звільнення з посади після трагічного інциденту на навчальному полігоні на Дніпропетровщині.

Однак 3 червня, після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, він підтвердив, що залишається у лавах Збройних Сил.

Згодом генерал-майора призначили командувачем Об’єднаних сил ЗСУ.

Михайло Драпатий є знаковою фігурою в українському війську.

Він відомий своєю участю у звільненні окупованого Маріуполя у 2014 році, коли 9 травня українські БМП під його командуванням прорвалися через блокпости.

У березні 2022 року він керував обороною Кривого Рогу, успішно зупинивши просування окупантів.

Пізніше очолив оперативне угруповання Херсон і був одним з командувачів, які керували звільненням правобережжя Херсонщини.

У лютому 2024 року Драпатого призначили заступником начальника Генштабу ЗСУ, а у травні, на тлі наступу російських військ на північ Харківщини, він також став командувачем оперативно-тактичного угруповання військ Харків, замінивши Юрія Галушкіна.

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