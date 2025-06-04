Для тебе Війна в Україні

“Відданий ідеї, що більша за посаду”: Сухаревський про звільнення з Сил безпілотних систем

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 04 Червня 2025, 14:00
вадим сухаревський сбс

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