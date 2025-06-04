“Відданий ідеї, що більша за посаду”: Сухаревський про звільнення з Сил безпілотних систем

Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил безпілотних систем ЗСУ. Ним став Роберт Бровді, більше відомий як Мадяр. До цього він був командиром 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем.

Мадяр замінив на посаді Вадима Сухаревського. Він прокоментував своє звільнення та пояснив, чому більше не очолюватиме Сили безпілотних систем.

Вадим Сухаревський пояснив своє звільнення з Сил безпілотних систем

В офіційній заяві, розміщеній в соцмережах Сил безпілотних систем, Вадим Сухаревський нагадав, що минув майже рік із моменту створення цього підрозділу ЗСУ.

Сили сформували вже в умовах війни у максимально стислий термін та в обставинах, що вимагали ухвалення швидких рішень.

— Разом із побратимами ми пройшли шлях від ідеї до ефективних Сил безпілотних систем, які щодня наближають перемогу.

Цю команду ми збирали не за наказом, а за покликом — людей, які вірили в ідею так само як і я; які вкладали в СБС не лише знання, досвід і час, а й своє серце.

Сухаревський подякував кожному, хто став частиною цього шляху і тим, завдяки кому СБС мають бойовий сенс. Він додав, що пишається тим, що мав честь очолювати цей рід військ у перший рік створення.

— Цей рік, хоча й неповний, було проведено з користю. Ми сформували й відразу закріпили на практиці засади, на яких функціонує цей унікальний для світу рід сил.

В портфоліо СБС — власні інноваційні розробки, унікальні та успішні бойові операції, нова модель відповідального рекрутингу.

Читати на тему Нове призначення Михайла Драпатого та інші кадрові зміни у ЗСУ Нове призначення Михайло Драпатого: що відомо.

Водночас на цьому етапі бачення Сухаревського щодо подальшого розвитку Сил безпілотних систем не збіглися з планами керівництвом.

— Вважаю чесним і професійним рішенням у цій ситуації завершити свою каденцію на посаді командувача СБС. Залишаю посаду з глибокою вірою в кожного, хто продовжує нести цю ідею далі.

Він зазначив, що його метою є перемога, тож він вірить, що СБС, як інноваційна бойова структура, має всі передумови стати системою, що формує нову парадигму війни в Україні та світі.

— Як воїн і офіцер, я залишаюсь у строю та продовжую службу в лавах Збройних Сил України. Як людина — залишаюсь відданим ідеї, що більша за будь-яку посаду.

Раніше ми розповідали, чи вплине операція СБУ Павутина на кількість обстрілів.

Фото: Сили безпілотних систем ЗСУ

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.