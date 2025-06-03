Менше літаків — менше ракет? Чи вплине операція Павутина на кількість обстрілів

На жаль, знищення російських літаків, хоч і є значним успіхом для України, навряд чи призведе до зменшення кількості повітряних атак на українські міста.

Навпаки, останні тижні свідчать про те, що Росія нарощує інтенсивність ударів, використовуючи нові тактики та значну кількість дронів і ракет.

Повідомляє hromadske.

Чому кількість атак зростає, а не зменшується?

Росія змінила свою тактику, зосередившись на масованих ударах по тилових містах. Це не просто ескалація, а стратегія, спрямована на виснаження української протиповітряної оборони (ППО), пошук слабких місць та поширення паніки серед населення.

Останніми тижнями зафіксовані рекордні атаки:

1 червня: 479 засобів повітряного нападу, включаючи 472 ударні дрони Shahed та безпілотники-імітатори, а також балістичні та крилаті ракети.

26 травня: 355 безпілотників різних типів та 9 крилатих ракет.

25 травня: 367 засобів повітряного нападу – 69 ракет та 298 безпілотників.

Чи Росія нарощує виробництво дронів?

Думки експертів розходяться.

Військовий аналітик Олександр Коваленко вважає, що Росія повільно нарощує виробництво, і поки що не можна говорити про 200 готових Shahed-136 на добу, хоча виробництво фюзеляжів цілком можливе.

Однак Повітряні сили ЗСУ бачать ознаки збільшення виробництва як дронів-імітаторів, так і “шахедів”.

Процес накопичення:

Коваленко зазначає, що між масованими атаками відбуваються нальоти з меншою кількістю дронів.

Це свідчить про те, що Росія робить паузи для поповнення боєкомплекту, оскільки виробництво не встигає за інтенсивністю ударів.

Нові тактики та загрози

Росія застосовує нову тактику, яка знижує ефективність мобільних груп ППО.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, тепер великі групи дронів одночасно атакують один об’єкт з великої висоти, пікіруючи на нього.

Крім того, російська армія почала використовувати в ударних дронах Shahed нові види бойових частин комбінованого типу вагою до 90 кг (замість стандартних 50 кг).

Це дозволяє завдавати більших руйнувань і, ймовірно, економити більш вартісні високоточні ракети.

Росія також експериментує з новими майданчиками для пусків, включаючи мобільні установки на пікапах або вантажівках.

Це розширює зону пуску, дозволяючи ефективніше використовувати траєкторії польоту та маршрутизацію дронів.

Як Україна дізнається про можливі обстріли та чи можна їх передбачити?

Єдиним перевіреним джерелом інформації про можливий обстріл є Повітряні сили ЗСУ.

Українські військові дізнаються про плани Росії різними способами, зокрема завдяки роботі розвідки, Сил оборони та даним від партнерів.

Масованих атак все ще можна очікувати в так звані “тригерні дати” – свята та знакові події в Росії та Україні (наприклад, 9 травня, 24 серпня, Новий рік).

Між цими датами відбувається поповнення боєкомплекту, а пікові атаки припадають на моменти, коли він накопичений.

Раніше Росія часто атакувала в певні дні тижня, але зараз відійшла від цієї практики.

Чи варто очікувати посилення атак?

Ймовірно, тенденція до масованих нальотів продовжиться.

Росія прагне демонструвати високі показники терору проти цивільного населення України, завдаючи ударів по тилу.

Мета – посіяти паніку та виснажити ППО, знайти слабкі місця в обороні.

На думку Олександра Коваленка, однією з причин може бути початок “літньої наступальної кампанії”, яка, ймовірно, супроводжуватиметься терором як у прикордонній смузі, так і в глибині країни.

При цьому в Повітряних силах ЗСУ поки що не зафіксували однозначних сигналів про підготовку Росії до відповіді на українську операцію Павутина.

Очільник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат в інтерв’ю Українській правді зазначив, що Росія має засоби для ударів, але наразі відсутні чіткі ознаки їхньої активізації.

Він наголосив, що загроза посилення атак існує, оскільки далеко не всі літаки російської стратегічної авіації знищені, тому Повітряним силам і Силам оборони варто бути максимально пильними.

