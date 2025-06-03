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Меньше самолетов – меньше ракет? Повлияет ли операция Паутина на количество обстрелов

Мария Дзюба, редактор сайта 03 июня 2025, 17:00
Меньше самолетов – меньше ракет? Повлияет ли операция Паутина на количество обстрелов
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