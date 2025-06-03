Меньше самолетов – меньше ракет? Повлияет ли операция Паутина на количество обстрелов

К сожалению, уничтожение российских самолетов, хоть и является значительным успехом для Украины, вряд ли приведет к уменьшению количества воздушных атак на украинские города.

Наоборот, последние недели свидетельствуют о том, что Россия наращивает интенсивность ударов, используя новые тактики и значительное количество дронов и ракет,

Сообщает hromadske.

Почему количество атак растет, а не уменьшается?

Россия изменила свою тактику, сосредоточившись на массированных ударах по тыловым городам. Это не просто эскалация, а стратегия, направленная на истощение украинской противовоздушной обороны (ПВО), поиск слабых мест и распространение паники среди населения.

В последние недели зафиксированы рекордные атаки:

1 июня: 479 средств воздушного нападения, включая 472 ударных дрона Shahed и беспилотники-имитаторы, а также баллистические и крылатые ракеты.

26 мая: 355 беспилотников различных типов и 9 крылатых ракет.

25 мая: 367 средств воздушного нападения – 69 ракет и 298 беспилотников.

Наращивает ли Россия производство дронов?

Мнения экспертов расходятся. Военный аналитик Александр Коваленко считает, что Россия медленно наращивает производство, и пока нельзя говорить о 200 готовых Shahed-136 в сутки, хотя производство фюзеляжей вполне возможно.

Однако Воздушные силы ВСУ видят признаки увеличения производства как дронов-имитаторов, так и “шахедов”.

Процесс накопления:

Коваленко отмечает, что между массированными атаками происходят налеты с меньшим количеством дронов. Это свидетельствует о том, что Россия делает паузы для пополнения боекомплекта, поскольку производство не успевает за интенсивностью ударов.

Новые тактики и угрозы

Россия применяет новую тактику, которая снижает эффективность мобильных групп ПВО.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, теперь большие группы дронов одновременно атакуют один объект с большой высоты, пикируя на него.

Кроме того, российская армия начала использовать в ударных дронах Shahed новые виды боевых частей комбинированного типа весом до 90 кг (вместо стандартных 50 кг).

Это позволяет наносить большие разрушения и, вероятно, экономить более дорогостоящие высокоточные ракеты.

Россия также экспериментирует с новыми площадками для пусков, включая мобильные установки на пикапах или грузовиках.

Это расширяет зону пуска, позволяя эффективнее использовать траектории полета и маршрутизацию дронов.

Как Украина узнает о возможных обстрелах и можно ли их предсказать?

Единственным проверенным источником информации о возможном обстреле являются Воздушные силы ВСУ.

Украинские военные узнают о планах России различными способами, в частности, благодаря работе разведки, Сил обороны и данным от партнеров.

Массированных атак все еще можно ожидать в так называемые “триггерные даты” – праздники и знаковые события в России и Украине (например, 9 мая, 24 августа, Новый год).

Между этими датами происходит пополнение боекомплекта, а пиковые атаки приходятся на моменты, когда он накоплен.

Ранее Россия часто атаковала в определенные дни недели, но сейчас отошла от этой практики.

Стоит ли ожидать усиления атак?

Вероятно, тенденция к массированным налетам продолжится.

Россия стремится демонстрировать высокие показатели террора против гражданского населения Украины, нанося удары по тылу.

Цель – посеять панику, истощить ПВО и найти слабые места в обороне.

По мнению Александра Коваленко, одной из причин может быть начало “летней наступательной кампании”, которая, вероятно, будет сопровождаться террором как в приграничной полосе, так и в глубине страны.

При этом в Воздушных силах ВСУ пока не зафиксировали однозначных сигналов о подготовке России к ответу на украинскую операцию Паутина.

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат в интервью Украинской правде отметил, что Россия располагает средствами для ударов, но сейчас отсутствуют четкие признаки их активизации.

Он подчеркнул, что угроза усиления атак существует, поскольку далеко не все самолеты российской стратегической авиации уничтожены, поэтому Воздушным силам и Силам обороны следует быть максимально бдительными.

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