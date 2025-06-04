Нове призначення Михайла Драпатого та інші кадрові зміни у ЗСУ

Від командира залежать не лише накази, а й командний дух. Це важка справа, яка вимагає спільності у поглядах та вчинках. Днями Михайло Драпатий подав рапорт у відставку з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ та ОСУВ Хортиця.

Це сталося після ракетного удару армії РФ по полігону біля Новомосковська у Дніпропетровській області. Згодом Драпатий повідомив, що залишиться у війську. Про нове призначення повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Детальніше про нове призначення Михайла Драпатого, розповідаємо далі у матеріалі.

Михайло Драпатий: призначення

Михайло Драпатий у своєму Facebook повідомив, що мав із президентом Зеленським тривалу розмову, під час якої пояснив причини свого рішення про відставку. Він також доповів про все, що відомо про трагедію на полігоні.

— Президент почув, підтримав і запропонував зосередитись на головному — війні, фронті, перемозі. Я вдячний Верховному Головнокомандувачу за довіру, за єдине розуміння відповідальності й бачення змін, яких потребує наша армія.

Маємо змінювати культуру всередині війська. Культуру ставлення командирів до своїх бійців, до виконання обовʼязків, до цінності кожного життя українського воїна, який взяв зброю, щоб захистити Україну.

Отримав від президента завдання. Я залишаюсь у строю. На передовій. Там, де маю бути. Там, де можу найбільше, — повідомив Михайло Драпатий.

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Міністр оборони України Рустем Умєров також розповів більше деталей про нове призначення Драпатого.

За повідомленням Умєрова, Михайло Драпатий призначений командувачем Об’єднаних Сил.

— Після довгих обговорень, вирішили, що він зосередиться виключно на бойових питаннях, щоб повністю займатися фронтом. В Сухопутних військах незабаром буде призначена інша людина, яка зосередиться виключно на питаннях генерації наших сил — рекрутингу, мобілізації, підготовці військових та впровадженні нових підходів у цих процесах, щоб забезпечити якісну підготовку бійців, — повідомив Умєров.

Зміни у командуванні ЗСУ

За словами міністра оборони, командувачем Десантно-штурмових військ призначений Олег Апостол. Ігор Скибюк призначений заступником начальника Генштабу.

— Також провели кадрові зміни в командуванні Сил безпілотних систем. Новим командувачем КСБС призначений Роберт Бровді на псевдо Мадяр. Його досвід роботи з однією з найкращих бригад має бути масштабований на все командування.

Вадим Сухаревський став заступником командувача оперативного командування Схід з важливою задачею — модернізувати це командування, впроваджуючи нові підходи і зміни, — додав він.

Драпатий чимало встиг на посаді командувача. Зокрема, нещодавно він призначив перевірку у 155 бригаду через корупцію: читай, що про це відомо.

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