Для тебя Война в Украине

“Предан идее, которая больше должности”: Сухаревский об увольнении из Сил беспилотных систем

Ирина Танасийчук, журналист сайта 04 июня 2025, 14:00
вадим сухаревский сбс

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