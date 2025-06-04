“Предан идее, которая больше должности”: Сухаревский об увольнении из Сил беспилотных систем

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Сил беспилотных систем ВСУ. Им стал Роберт Бровди, больше известный как Мадяр. До этого он являлся командиром 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем.

Мадяр заменил в должности Вадима Сухаревского. Он прокомментировал свое увольнение и объяснил, почему больше не будет возглавлять Силы беспилотных систем.

Вадим Сухаревский объяснил свое увольнение из Сил беспилотных систем

В официальном заявлении, размещенном в соцсетях Сил беспилотных систем, Вадим Сухаревский напомнил, что прошел почти год с момента создания этого подразделения ВСУ.

Силы сформировали уже в условиях войны в максимально сжатые сроки и в обстоятельствах, требовавших принятия быстрых решений.

— Вместе с собратьями мы прошли путь от идеи до эффективных Сил беспилотных систем, ежедневно приближающих победу.

Эту команду мы собирали не по приказу, а по зову людей, которые верили в идею так же, как и я; которые вкладывали в СБС не только знания, опыт и время, но и свое сердце.

Сухаревский поблагодарил каждого, кто стал частью этого пути и тем, благодаря ком СБС имеют боевой смысл. Он добавил, что гордится тем, что имел честь возглавлять этот род войск в первый год создания.

— Этот год, хоть и неполный, был проведен с пользой. Мы сформировали и сразу закрепили на практике устои, на которых функционирует этот уникальный для мира род сил.

В портфолио СБС собственные инновационные разработки, уникальные и успешные боевые операции, новая модель ответственного рекрутинга.

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В то же время, на этом этапе видения Сухаревского относительно дальнейшего развития Сил беспилотных систем не совпали с планами руководством.

— Считаю честным и профессиональным решением в этой ситуации завершить свою каденцию в должности командующего СБС. Покидаю должность с глубокой верой у каждого, кто продолжает нести эту идею дальше.

Он отметил, что его цель — победа, поэтому он верит, что СБС, как инновационная боевая структура, имеет все предпосылки стать системой, которая формирует новую парадигму войны в Украине и мире.

— Как воин и офицер, я остаюсь в строю и продолжаю службу в рядах Вооруженных Сил Украины. Как человек — остаюсь преданным идее, которая больше любой должности.

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Фото: Силы беспилотных систем ВСУ

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