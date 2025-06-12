Михаил Драпатый завершает работу в Сухопутных войсках: каких изменений достиг в должности

Генерал-майор Михаил Драпатый завершил свою шестимесячную каденцию во главе Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Об этом он лично сообщил в своём сообщении на Facebook.

Драпатый рассказал, что на протяжении значительной части этого периода он также исполнял обязанности командующего ОСУВ Хортица, что иногда требовало дистанционного управления процессами.

Покидая пост, генерал отметил, что делает это со спокойной совестью, выражая надежду на продолжение и успешное завершение всех важных начинаний.

Он откровенно описал состояние Командования Сухопутных войск на момент своего назначения как “управленческую стагнацию”, где “духа развития” не хватало.

Его ключевой задачей было сдвинуть эту систему с мертвой точки.

За шесть месяцев удалось обновить почти половину руководящего состава Командования, сосредоточившись на тех функциях, которые критически важны для качественного формирования и развития современного войска.

— Оставляю после себя сильную команду — боевую, инициативную, ориентированную на результат. Это люди, которые не боятся брать ответственность, принимать решения, менять подходы. Они способны продолжить трансформацию, которую мы начали, — подчеркнул Драпатый.

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Ключевые достижения и изменения, инициированные Драпатым:

Мобилизация и ТЦК: обновлено более половины руководящего состава территориальных центров. В Командовании появились новые ответственные лица за персонал и мобилизацию. Сейчас идёт поиск новой, открытой и справедливой модели работы ТЦК, которая исключала бы коррупционные практики.

Подготовка: начата структурная перестройка системы боевой подготовки. Изменения коснулись командующего подготовкой и части руководства. Некоторые учебные центры были “очищены”, а программы обновлены. Основной акцент теперь делается на реальной готовности к первому бою, а не только на формальном обучении. Активно развивается базовая общевойсковая подготовка в бригадах.

БПЛА, РЭБ, кибербезопасность: в управления привлечены новые, молодые руководители непосредственно с фронта. Расширение беспилотных подразделений происходит по критерию эффективности, а не лояльности.

Цифровизация: внедряются современные боевые и тыловые системы, адаптированные именно к потребностям боевых подразделений, а не к интересам поставщиков.

Логистика: командование логистики трансформируется в сервисную структуру, работающую в интересах подразделений. Создается современный логистический хаб с цифровыми инструментами и новой системой приоритетов.

Коммуникация: системная коммуникация строится на ответственности, а не на “запугивании или морализаторстве”. Цель — убедительный голос Сухопутных войск как внутри страны, так и на международной арене.

Борьба с коррупцией: запущено системное противодействие коррупционным практикам, конфликту интересов и торговле должностями. Генерал отмечает, что уже есть первые ощутимые результаты.

Михаил Драпатый признал, что результат не идеален и можно было сделать больше.

Однако он подчеркнул, что не жалеет ни об одном дне этой работы, отдав ей все свои знания и опыт.

По его словам, Командование Сухопутных войск находится лишь в начале пути к полным изменениям.

Дальнейшая карьера генерала Драпатого:

Стоит напомнить, что 1 июня Михаил Драпатый уже подавал рапорт об увольнении с должности после трагического инцидента на учебном полигоне в Днепропетровской области.

Однако 3 июня, после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, он подтвердил, что остаётся в рядах Вооружённых Сил.

Впоследствии генерал-майора назначили командующим Объединёнными силами ВСУ.

Михаил Драпатый является знаковой фигурой в украинской армии.

Он известен своим участием в освобождении оккупированного Мариуполя в 2014 году, когда 9 мая украинские БМП под его командованием прорвались через блокпосты.

В марте 2022 года он руководил обороной Кривого Рога, успешно остановив продвижение оккупантов.

Позже возглавил оперативную группировку Херсон и был одним из командующих, руководивших освобождением правобережья Херсонщины.

В феврале 2024 года Драпатого назначили заместителем начальника Генштаба ВСУ, а в мае, на фоне наступления российских войск на севере Харьковской области, он также стал командующим оперативно-тактической группировкой войск Харьков, сменив Юрия Галушкина.

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