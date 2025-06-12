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Михаил Драпатый завершает работу в Сухопутных войсках: каких изменений достиг в должности

Мария Дзюба, редактор сайта 12 июня 2025, 10:30
Михаил Драпатый завершает работу в Сухопутных войсках: каких изменений достиг в должности
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