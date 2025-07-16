Рада відправила Дениса Шмигаля у відставку — коли оберуть нового прем’єр-міністра

Верховна Рада відправила прем’єр-міністра Дениса Шмигаля у відставку. Також депутати проголосували за звільнення всього уряду, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Шмигаль йде у відставку: деталі

За відставку Шмигаля віддали 261 голос. Нині всі міністри перебувають у статусі виконувачів обов’язків.

За словами Железняка, голосування за нового премєр-міністра та оновлений склад уряду відбудеться завтра, 17 липня. Раніше Зеленський офіційно повідомив, що запропонував цю посаду міністерці економіки Юлії Свириденко.

Чим запам’ятався Денис Шмигаль на посаді прем’єра

Шмигаль став рекордсменом за часом обіймання посади прем’єр-міністра. Йому єдиному вдалося очолювати уряд понад п’ять років.

До отримання посади в Кабміні політик керував Бурштинською ТЕС та очолював Івано-Франківську обласну адміністрацію. Також був заступником начальника головного управління Міндоходів у Львівській області, обіймав керівні посади у Львівській ОДА.

З 4 лютого до 4 березня 2020 був віце-прем’єр-міністром України, міністром розвитку громад і територій. 4 березня 2020 року Зеленський призначив Дениса Шмигаля на посаду Олексія Гончарука.

15 липня 2025 року Шмигаль повідомив, що написав заяву про відставку з посади прем’єр-міністра.

— Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну! Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за довіру! Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави! Слава Україні! — додав він під фото заяви.

Згодом Зеленський заявив, що хотів би бачити його на посаді міністра оборони:

— Колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України – саме в цій сфері зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже багато відповідальності.

Нагадаємо, що нещодавно Руслан Кравченко став новим генеральним прокурором України.

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