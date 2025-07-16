Рада відправила Дениса Шмигаля у відставку — коли оберуть нового прем’єр-міністра

Верховна Рада відправила прем’єр-міністра Дениса Шмигаля у відставку. Також депутати проголосували за звільнення всього уряду, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Шмигаль йде у відставку: деталі За відставку Шмигаля віддали 261 голос. Нині всі міністри перебувають у статусі виконувачів обов’язків. За словами Железняка, голосування за нового премєр-міністра та оновлений склад уряду відбудеться завтра, 17 липня. Раніше Зеленський офіційно повідомив, що запропонував цю посаду міністерці економіки Юлії Свириденко. Читати на тему Юлія Свириденко — нова кандидатка на пост прем’єра: головне про неї Президент України Володимир Зеленський ініціював кардинальні зміни у системі виконавчої влади. Читай деталі. Чим запам’ятався Денис Шмигаль на посаді прем’єра Шмигаль став рекордсменом за часом обіймання посади прем’єр-міністра. Йому єдиному вдалося очолювати уряд понад п’ять років. До отримання посади в Кабміні політик керував Бурштинською ТЕС та очолював Івано-Франківську обласну адміністрацію. Також був заступником начальника головного управління Міндоходів у Львівській області, обіймав керівні посади у Львівській ОДА. З 4 лютого до 4 березня 2020 був віце-прем’єр-міністром України, міністром розвитку громад і територій. 4 березня 2020 року Зеленський призначив Дениса Шмигаля на посаду Олексія Гончарука. 15 липня 2025 року Шмигаль повідомив, що написав заяву про відставку з посади прем’єр-міністра. — Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну! Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за довіру! Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави! Слава Україні! — додав він під фото заяви. Згодом Зеленський заявив, що хотів би бачити його на посаді міністра оборони: — Колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України – саме в цій сфері зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже багато відповідальності. Нагадаємо, що нещодавно Руслан Кравченко став новим генеральним прокурором України. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Верховна Рада, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter