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Рада відправила Дениса Шмигаля у відставку — коли оберуть нового прем’єр-міністра

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 16 Липня 2025, 15:27
денис шмигаль

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