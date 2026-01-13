Рада звільнила Дениса Шмигаля з посади міністра оборони: деталі

Верховна Рада України підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади очільника оборонного відомства. Відповідне рішення було прийняте під час сьогоднішнього пленарного засідання, про що повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Рішення про звільнення було ухвалене більшістю голосів. За відставку проголосували 265 народних обранців. Очікується, що наступним кроком парламенту стане розгляд кандидатури Шмигаля на посаду першого віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики.

Пів року на варті: дрони, фортифікації та українська зброя

Перед голосуванням за відставку Денис Шмигаль виступив із лаконічним, але змістовним звітом про результати своєї діяльності на чолі Міноборони протягом останніх шести місяців.

Ключові цифри та досягнення, озвучені Шмигалем:

Дронова армія: За пів року військо отримало неймовірну кількість безпілотних систем — 2,2 млн дронів різних типів. Левову частку з них складають 1,8 млн FPV-дронів , які стали ключовим інструментом на полі бою;

Ставка на вітчизняного виробника: Міноборони радикально змінило пріоритети закупівель. Частка української зброї на фронті суттєво зросла: якщо у 2024 році в українських виробників купували 46% озброєння, то зараз цей показник сягнув 76% у межах централізованих закупівель.

Фінансова децентралізація: Міністр пригадав успішне впровадження механізму прямого фінансування бригад, що дозволило бойовим підрозділам швидше закривати нагальні потреби.

Захист та контракти: Шмигаль наголосив на активній розбудові оборонних рубежів та розробці контрактів із чітко визначеними термінами служби.

Однак не всі парламентарі проголосували за відставку, серед таких — представники фракції Голос.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський відправив Василя Малюка у відставку з посади голови СБУ.

